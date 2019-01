Liebe Ella,

ich lese die ZEIT seit meinem Studium. Sie hat mich durch mein gesamtes Leben als Erwachsene begleitet und war schon da, bevor ich meinen Mann kennengelernt habe, bevor meine Kinder geboren wurden und bevor ich beruflich durchgestartet bin. All diese Umbrüche haben mich nicht davon abgehalten, Woche für Woche ausführlich und interessiert die Zeitung zu lesen. Die Frage, die ich mir aber nach all den Jahren stelle: Wie soll ich nebenbei auch noch Bücher schaffen?

Meine private Zeit wurde immer knapper, und im Laufe der Jahre sind die gelesenen Bücher immer weniger geworden. Seit ich nicht mehr mit der Bahn zur Arbeit fahre, habe ich kein einziges Buch gelesen. Sehr wohl habe ich mir aber laufend Bücher gekauft, die mich interessieren.

Was soll ich tun? Oft habe ich mir vorgenommen, abends vor dem Einschlafen zu lesen, wie ich es früher getan habe. Daran ist aber leider nicht mehr zu denken, seit ich Kinder habe. Wenn ich liege, schlafe ich innerhalb einer Minute ein.

Haben Sie noch einen Rat? Wie macht die Redaktion das? Immer wieder wundere ich mich bei Büchertipps: Wie um alles in der Welt kann sich jemand so viel Ruhe nehmen, ein ganzes Buch zu lesen? Womöglich noch zu Hause auf dem Sofa, wo Wäschekörbe, schmutziges Geschirr in der Küche oder ein beherztes "Mama, spielst du mit mir?" ablenken? Einen Zeitungsartikel kann ich immer dazwischenschieben. Aber ein Buch?

Ein Bücherwurm

Lieber Bücherwurm,

wieso eigentlich Wurm? Würmer sind nicht nur irgendwie unangenehme Tiere, sondern wahrscheinlich auch ziemlich dumm, jedenfalls stößt man, wenn man die Worte "Wurm" und "Hirn" googelt, nur auf eine Reihe ekelhafter Berichte, in denen Würmer erst mal gar nichts lernen, sondern vor allem fressen. Sie sollten sich und ihren Wissensdrang mit einem selbstbewussten Bild verbinden! Ich denke da an so was wie Büchersau, Schweine sind wenigstens intelligent. Aber zu Ihrer Frage.

Ja, die Zeit und die ZEIT ... Sie glauben gar nicht, wie viele Leute unsere kleine Zeitung abbestellen, weil sie sagen, sie hätten keine Zeit, sie jede Woche von vorn bis hinten zu lesen. Dabei verlangt das ja gar niemand von ihnen, nicht mal wir. Anders als die meisten Romane, die in der Regel verlieren, wenn man nach Belieben reinliest, wo es einem gerade passt, funktioniert das bei Zeitungen wunderbar, man kann sogar durchaus etwas weglassen.

Mein Rat: Wählen Sie großzügige Bücher, die keine irre Disziplin erfordern. Sie könnten zum Beispiel den wunderbaren Roman Rayuela von Julio Cortázar lesen, da dürfen Sie mittendrin anfangen und von Kapitel zu Kapitel springen. Oder etwas, das euphorische Schübe und Pausen erlaubt, wie Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969 von Frank Witzel. Großartig! Den nur bitte auf keinen Fall mit ins Bett nehmen. Er wiegt mehr als ein Kilo und tut weh, wenn er aufs Gesicht fällt. Ich spreche aus Erfahrung.

Was das Lesen im Liegen betrifft, geht es mir nämlich exakt wie Ihnen. Ich kann überhaupt nur sehr wenige Dinge im Liegen tun, ohne dabei sofort einzuschlafen. Gute Erfahrungen dagegen habe ich mit dem Lesen beim Gehen gemacht, egal wohin. Klar, das sind nur Häppchen, aber immerhin, und man fällt damit heute auch gar nicht mehr so unangenehm nerdig auf wie früher, weil sowieso jeder Passant auf sein Smartphone starrt und niemand bemerkt, wenn Sie statt Instagram Die Brüder Karamasow checken. Vielleicht üben Sie das vorher an einem einsamen Ort mit vielen Hindernissen – Kollisionen sind immer peinlich, egal ob digital oder analog verursacht.

Wichtig ist, dass Sie unter allen Umständen und stets ein Buch dabeihaben, für alle Fälle. Schneiden Sie dicke Bücher in Scheiben, gerade so, dass der Klebeeinband noch hält, das funktioniert vor allem mit Taschenbüchern sehr gut und ist kein Verbrechen. Büchersau!!

Und dann gibt es natürlich noch Hörbücher. Die vertragen sich hervorragend sowohl mit Wäschekörben als auch mit schmutzigem Geschirr (vielleicht sogar mit Kindern, wenn man sie unterdessen, großes Engagement heuchelnd, mit Handpuppen bespaßt) – ich rate nur dringend ab von Martin Walser, so der Autor sein Werk selbst vorliest. Das ist schlimmer als Liegen, sogar im Stehen.

Schließlich, zu Ihrer Entlastung: Die Kolleginnen und Kollegen, die jede Woche die ZEIT lesen und vollschreiben und auch noch Bücher lesen und Kritiken darüber verfassen, bekommen im Unterschied zu Ihnen Geld dafür. So wie ich Geld dafür bekomme, Ihre Frage zu beantworten. Wir können uns aber im Sommer mal ganz unbezahlt auf einer Parkbank treffen und uns gegenseitig aus einem Buch vorlesen. Wer den höheren ungelesenen Stapel zu Hause liegen hat, darf den Titel aussuchen (ich).

Ihre Ella a. k. a. Büchergazelle