Margrethe Vestager ist eine der mächtigsten Politikerinnen Europas – und neben Präsident Jean-Claude Juncker eines der bekanntesten Gesichter der EU-Kommission. Das liegt nicht zuletzt an den spektakulären Entscheidungen ihrer Behörde: Erst am Dienstag, einen Tag nachdem sie Fragen der ZEIT beantwortet hatte, verkündete sie in Brüssel eine Strafe in Höhe von 570 Millionen Euro gegen den Kreditkarten-Anbieter Mastercard. Das Unternehmen verlangte nach Auffassung der Kommission in der Vergangenheit von Händlern zu hohe Gebühren. In Deutschland schauen Manager, Beschäftigte und Politiker derzeit vor allem auf den Fall Siemens. Der Konzern steht vor einer Fusion (siehe Kasten), doch Vestagers Behörde ist skeptisch.

DIE ZEIT: Frau Vestager, können europäische Unternehmen mit den großen Rivalen in Übersee und China konkurrieren?

Margrethe Vestager: Wir sollten selbstbewusster sein. Es gibt große europäische Unternehmen. Google und Apple haben ihre Heimat zwar in den USA, aber SAP ist eine europäische Firma. Und viele andere Industriekonzerne sind es auch. Selbst beim Bier sind wir Weltmarktführer.

ZEIT: Und bei Zügen? Siemens und Alstom möchten ihre Zugsparten fusionieren. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat sich gerade für den Zusammenschluss ausgesprochen. Er argumentiert: Wir brauchen mehr, nicht weniger europäische Champions.

Vestager: Genau. Wir müssen uns bloß entscheiden, was wir unter einem europäischen Champion verstehen. Nach meinem Verständnis ist das jemand, der auf seinem Feld der Beste ist. Und nicht jemand, der besonders geschützt wurde.

Ein Fall für die Kommissarin Siemens: Der Plan Siemens und der französische Rivale Alstom möchten ihr Zuggeschäft zusammenlegen. Das neue Unternehmen könnte dem chinesischen Weltmarktführer CRRC Konkurrenz machen. Als Vorbild gilt der Flugzeugbauer Airbus, der in den Siebzigerjahren aus mehreren europäischen Flugzeugbauern entstand. Die Fusion muss von der EU genehmigt werden. Die Bedenken Nationale Wettbewerbsbehörden wie das Bundeskartellamt warnen vor einer Übermacht der neuen Firma in Europa. Die EU-Kommission könnte nun etwa Auflagen für die Fusion festlegen.

ZEIT: Am Montag sind Sie zum französischen Wirtschaftsminister Bruno Le Maire gereist. Auch er fordert, dass Siemens und Alstom eine Art Airbus auf Schienen werden. Wie haben Sie ihm Ihre Skepsis erklärt?

Vestager: Ich erzähle nichts aus solchen Treffen.

ZEIT: Überlassen Sie den Weltmarkt lieber den chinesischen Konzernen?

Vestager: Natürlich nicht, warum sollte irgendjemand das tun wollen?

ZEIT: Die beiden Firmen wollen sich doch gerade zusammenschließen, um auf dem Weltmarkt bestehen zu können.

Vestager: Es ist zu früh, um über die Ergebnisse unserer Untersuchung zu sprechen. Nur so viel: Wenn wir uns Fusionen angucken, dann ist das keine Momentaufnahme. Wir untersuchen auch, wie sich der Weltmarkt voraussichtlich entwickeln wird, welchen Wettbewerb die Kunden erleben können. Wir haben uns die chinesische Präsenz im Markt genau angesehen. Alstom und Siemens aber sind bereits Weltmeister in ihrem Geschäft, nicht nur Europameister. Wir sprechen hier über zwei tolle Unternehmen, die in der Lage sind, im Wettbewerb zu bestehen. Andererseits hat die Branche ihre Besonderheiten. Wenn es um den Kauf von Zügen geht, haben wir es oft mit einem besonderen Markt zu tun, wo Staatsverträge geschlossen werden. Dann gibt es aber auch sehr sensible Geschäftssparten wie die Signaltechnik, das ist ein sehr sicherheitsrelevantes Geschäft, denn jeder möchte sicher im Zug unterwegs sein.

ZEIT: In Europa weit weniger umstritten ist Ihr Umgang mit Google oder Apple, gegen die Sie in den vergangenen Jahren Milliardenstrafen verhängt haben. Hat sich der Kampf gegen die amerikanischen Digitalriesen gelohnt?

Vestager: Wir sind noch mittendrin. Noch haben die europäischen Gerichte nicht abschließend über die jeweiligen Strafen geurteilt, daher ist es noch zu früh, um die langfristige Wirkung unserer Arbeit zu beurteilen.

ZEIT: US-Präsident Donald Trump empörte sich bei Kommissionschef Jean-Claude Juncker mit dem Satz: "Ihre Steuerdame hasst die USA."

Vestager: Ich habe die Tatsachen dieser Aussage überprüft. Ich beschäftige mich mit Steuern, ich bin eine Frau, also ist der erste Teil seiner Aussage hundertprozentig korrekt. Aber der zweite ist völlig falsch. Wir Dänen fühlen uns den Vereinigten Staaten sehr verbunden.