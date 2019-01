In einer Stadt, die auf über 100 Thermalquellen gebaut ist und eine berühmte Medizin-Uni aus dem Jahr 1769 hat, in der kann es nur eine Cocktailbar geben, um gesund in den Abend zu starten. Eine, die aussieht wie eine Apotheke und auch so heißt: Die Bar Pharma liegt in einem engen Raum in Elisabethstadt, Budapests siebtem Bezirk. Gewarnt durch das Internet, dass es nur zehn Sitzplätze gebe, betreten mein Begleiter Johannes und ich sie früh am Abend, wir ergattern die letzten beiden Stühle, direkt an der Bar. Alte Apothekerflaschen stehen auf einem Regalbrett, über der Bar hängt ein Periodensystem, dessen Elemente Spirituosen sind: Al für Aperol, Cu für Cointreau.

Auf der Karte stehen Drinks mit Rinderfond oder Erdbeeressig, zu experimentell für mich, ich bin eine konservative Italienerin. Also bestelle ich einen "Old Bourbon", der allerdings nicht ganz konservativ zubereitet wird: Der Kellner, im schwarzes Hemd mit Lederschürze, füllt ein Tischräuchergerät mit Rooibos-Spänen, durch einen Schlauch ziehen die grauen Schwaden hinüber in eine Flasche mit Bourbon. Den mischt er mit Cherry-Bitter und Mozart-Schokoladenlikör. Mein bayerischer Begleiter Johannes ist progressiver, er wählt den "Zamorano Oyster". Die Zutaten: Tequila, Bitterschokolade, Zitrone, Austernsoße und Wachtelei, es sieht aus wie eine Mini-Bloody-Mary für Wahnsinnige. Ich bin ein bisschen neidisch: Mein Drink ist nicht dekoriert, auf Johannes’ schwimmen immerhin eine grüne Olive und eine rote Chili.

Es läuft leise Lounge-Musik, die Gespräche unserer deutschen Sitznachbarn ziehen unsere Aufmerksamkeit auf sich. Die drei Männer um die 35 haben ihren zweiten Drink bestellt. Dabei sprechen sie über Intervallfasten und über die Lehre der Stoiker, bei der es um die Überwindung aller Leidenschaften und Bedürfnisse geht.

Ich fühle mich selbst weit entfernt von der Stoa, während ich mit noch mehr Neid die rot strahlenden Johannisbeeren im Cocktail eines anderen Gastes erblicke. Und dann spüre ich noch eine weitere Versuchung: In einem Regal stehen Cocktailbecher, die aussehen wie die Statuen auf den Osterinseln. Ich würde gerne wissen, welche Drinks in ihnen serviert werden, frage aber stattdessen den Keller nach einer Empfehlung für unseren nächsten Halt. "Natürlich habe ich einen Tipp", sagt er, wühlt in einer Schublade, zieht ein schwarzes Kärtchen heraus. Dazu malt er eine Straßenkarte auf einen Zettel. "Hier liegt Her Majesty The Rabbit. Members only, aber mit dem Kärtchen kommt ihr rein." Eine Speakeasy-Bar? Wir gehen schneller als sonst.

Nur ein paar Gassen trennen die zwei Bars im ehemaligen jüdischen Viertel. Hier pulsierte einst das Leben der jüdischen Gemeinde, bis der SS-Verbrecher Adolf Eichmann ein Ghetto errichten ließ; Tausende verhungerten. Heute findet man hier wieder viele jüdische Restaurants – und das Zentrum des Budapester Nachtlebens.

Wenige Minuten später öffnen wir zaghaft eine unscheinbare Stahltür und steigen eine Treppe hinab. Eine blonde Frau mit einer Hasenmaske auf der Stirn empfängt uns. Wir händigen ihr das schwarze Kärtchen aus. "Welcome to Her Majesty The Rabbit", sagt sie, es gebe einige Regeln zu beachten: keine Handys, keine Telefonate, absolutes Fotoverbot. Ich stelle mir vor, wie wir gleich in einem Hinterzimmer mit ungarischen Politikern eine geheime Party feiern werden – und bin enttäuscht, als wir den Raum betreten. Nur zwei Männer und zwei Frauen um die fünfzig sitzen an einem Tisch, keiner von ihnen ist Viktor Orbán. Lampen in Flammenform verbreiten ein rötliches Licht, am Ende des Raums steht ein Klavier. Die Hasendame setzt uns an einen Tisch direkt daneben.

Wenigstens die Drinks müssen schmecken, denke ich. Johannes fragt den Kellner, was er empfehle. "Alles von der Karte", sagt der. Skepsis bei Johannes. "Gut, was trinkst du gerne?", fragt der Kellner. "Whisky", sagt Johannes. Skepsis beim Kellner: "Nur das?"

"Ähm", sagt Johannes, der am liebsten Weißbier trinkt: "Vielleicht etwas in Richtung Whisky Sour?" Der Kellner schaut zu mir, ich bestelle schnell einen "Tonka Baby", Whisky, Kaffee-Sirup, Tonka-Bohnen, Zimt. "Da ist doch Whisky drin", sagt der Kellner zu Johannes, "willst du den auch?"

In drei Drinks durch Budapest Boutiq'Bar Paulay Ede utca 5 Di–Do 18 bis 1 Uhr, Fr–Sa 18 bis 2 Uhr, So/Mo geschlossen

Her Majesty The Rabbit Holló utca 2 Wege in die Speakeasy-Bar unter rabbit.bar Bar Pharma Kazinczy utca 35 So–Do 18 bis 1 Uhr, Fr/Sa 18 bis 3 Uhr

Fünf Minuten später nippen wir an dickflüssigen, mit Crushed-Ice vollgestopften Cocktails, die mich an Caffè Shakerato, den kalten, geschüttelten Kaffee erinnern, den ich in Italien im Sommer trinke. Ich schaue mir die Bilder an den Wänden an. Hasen in altmodischen Frauenkleidern, Hasen in Männerkleidern, eine nackte Frau mit einer roten Fuchsmaske, die einen Hasenkopf seziert. Ich nippe weiter an meinem Drink. Die Fuchsfrau hat ein Hirschgeweih, sehe ich, vielleicht ein Wolpertinger. Oder mein Drink hat zu viel Alkohol. Als der Klavierspieler eintritt, sein Handy anschließt und eine Frank-Sinatra-Playlist von YouTube auflegt, inklusive Werbung, entscheide ich, dass es Zeit ist zu gehen. Der Kellner schickt uns in die Boutiq’Bar, dort habe er mal selbst gearbeitet. Ein gutes Zeichen?

Wir gehen dennoch hin, wieder sind es nur etwa fünf Gehminuten. Die Bar ist voll, ein Kellner bringt uns am Fensterbrett unter, dennoch ist es gemütlich, auch weil wir wenig später an einem kleinen Lagerfeuer stehen: Über meinem Drink namens "Budapest Barbecue" brennt in einer leeren Limettenhälfte eine von Schnaps genährte Flamme. Dazu werden Marshmallows serviert. Ich röste einen über der Flamme. Ein albernes, lustiges Theater, das eigentlich für das ganze Lokal gilt: Dauernd wird etwas flambiert, jongliert oder in weißen Wolken mit Puderzucker bestreut. Die Musik ist laut, Johannes beschwert sich über zu viel Gigi D’Agostino. Die Drinks werden in alten Dosen serviert. Da entdecke ich die Statuen von den Osterinseln wieder, die ich in der Bar Pharma schon gesehen hatte. Eigentlich würde ich gerne endlich erfahren, was in diesen Gläsern serviert wird. Dann denke ich aber an die Gesetze der Stoa, die wir von den drei deutschen Kunden in der ersten Bar erlauscht haben, und beschließe, es sein zu lassen.