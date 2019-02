Mehr als 6000 Tage Krieg; zeitweilig mehr als 50 beteiligte Nationen; bis zu 700 Militärbasen im Land; mehr als 150.000 Tote auf allen Seiten; 25.000 bei der Anti-Taliban-Allianz (davon 53 Bundeswehrsoldaten); in 17 Jahren 975 Milliarden US-Dollar Kriegskosten allein für das US-Kontingent (Deutschland: mehr als 10 Milliarden Euro).

Und nach alldem nun ein Abkommen mit den Taliban, die man doch von der Macht vertreiben wollte? Wer wollte da behaupten, dieser Krieg habe sich gelohnt?

Der Einsatz wurde immer wieder neu definiert. Was als Teil eines "Global War on Terror" und als demokratisches Transformationsprojekt angefangen hatte, endete im downgrade zur Stabilisierungsmission. Die Terroristen fanden andere sichere Häfen (im Irak und in Syrien), und von Stabilisierung kann man schon angesichts der Hunderttaussenden Flüchtlinge, die das Land verlassen haben, kaum reden.

In Afghanistan begann, was in Amerika heute resigniert als "Forever Wars" bezeichnet wird: eine Serie von Interventionen, die die USA seit 2001 in einem permanenten Kriegszustand hält. Bewaffneter Konflikt – mal mit Söldnern, mal mit Spezialkräften, mal mit Raketen und Drohnen – ist vom Ausnahme- zum Normalzustand geworden, ungeachtet einer kriegsmüden Öffentlichkeit und löchriger Legitimationsgrundlagen. Parlamente bewilligen die notwendigen Mittel für die Truppen, ohne den Sinn und die Strategie zu diskutieren. Das ist der Schaden, den der Krieg in Afghanistan den westlichen Demokratien zugefügt hat, die in ihm feststecken. Es wäre zu begrüßen, wenn die Zeit des Interventionismus zu Ende ginge.

Dies war nicht von Anfang an ein falscher Krieg (wie im Fall des auf Lügen gebauten Irakfeldzugs): Rückzugsgebiete für Al-Kaida konnten nicht geduldet werden. Auch gab es Gewinne für Gruppen, die ohne Intervention nie das Joch der Taliban abgeschüttelt hätten – Mädchen und Frauen zumindest in Teilen des Landes. Was wird aus ihnen, wenn der Westen sich vollends zurückzieht?

Es mag richtig sein, einen Krieg zu beenden, der nicht mehr gerechtfertigt werden kann. Nichts ist gut in Afghanistan? Möglich ist, dass es durch einen schlecht verhandelten Abzug noch schlimmer wird.

Jörg Lau