Erinnert sich noch jemand daran, dass China die Globalisierung retten sollte? Davos, Januar 2017: Die Welt hat Angst vor Donald Trump, Xi Jinping schwingt sich zum Verteidiger des Freihandels auf, die versammelte Elite klatscht. Davos, Januar 2019: George Soros nennt Xi Jinping den größten Feind freier Gesellschaften, Trump-Gegner beklatschen Trumps Handelskrieg, und die Welt hat Angst vor China.

Was für eine Wendung. Der Managerglaube, ein illiberaler Potentat könne dem Liberalismus zu Hilfe eilen, hat sich als Selbsttäuschung erwiesen. Xis Versprechen einer Marktöffnung ist weitgehend unerfüllt geblieben. Politisch entwickelt sich das Land zurück. Statt die Welt für sich einzunehmen, stößt China sie mit aggressivem Auftrumpfen vor den Kopf. Egal, ob Peking Taiwan droht, die muslimische Minderheit der Uiguren verfolgt oder im Konflikt um den Elektronikkonzern Huawei kanadische Bürger als Geiseln nimmt: Chinas Image nimmt Schaden.

Angst vor China gibt es immer wieder – besonders in Schwächephasen des Westens. Dennoch ist es erstaunlich, wie Peking die historische Chance vertut, seinen eigenen Aufstieg als Gewinn für alle zu verkaufen, jetzt, da Amerikas Rückzug eine Lücke hinterlässt.

Bald wird niemand mehr die wirtschaftliche Lage in China schönrechnen können

Die kommunistische Führung schert sich wenig um Soft Power – nicht weil sie vor Kraft kaum noch laufen kann, sondern im Gegenteil, weil sie mit eigenen Ängsten beschäftigt ist. Vergangene Woche trommelte Xi Jinping Hunderte Parteikader kurzfristig zu einem viertägigen "Anti-Risiko-Seminar" zusammen. Die Botschaft: 2019 wird äußerst ungemütlich für die Partei. Man müsse sich angesichts des Handelskonflikts mit den USA auf das Schlimmste gefasst machen, warnte Xi. Die Verunsicherung sitzt tief.

Besonders das rückläufige Wachstum schmerzt. Kommt es bis Anfang März zu keiner Einigung mit Trump, wird man die Konjunkturdelle nicht mehr schönrechnen können. Die Produktivität stagniert, die Geburtenrate ist auf einem historischen Tiefstand. China droht nun ein riesiges Japan zu werden, lange bevor es das Wohlstandsniveau des Nachbarn erreicht hat.

Auch die Großprojekte, die Chinas Wirtschaft neuen Schwung geben sollten, machen Probleme. Die "Neue Seidenstraße" sollte der Volksrepublik Ressourcen und Absatzmärkte sichern, erweist sich aber als Milliardengrab. Kritiker fragen, warum die Führung weltweit Geld versenkt, wenn immer noch Hunderte Millionen Landsleute in Armut leben.

Auch die Initiative "Made in China 2025" wird bis 2020 ihr Investitionsziel um 100 Milliarden Dollar verfehlen. Innovation mit der Gießkanne funktioniert offenbar nicht. Und chinesische Übernahmen von Technologieführern im Ausland werden schwieriger. In Deutschland haben sie 2018 rapide abgenommen. Aus regierungsinternen Papieren ist "Made in China 2025" sang- und klanglos verschwunden.

Der vermeintliche Masterplan zur ökonomischen Welteroberung entpuppt sich als Marketing, Xis Wirtschaftspolitik als widersprüchlich: Einerseits will China seinen Schuldenberg abtragen, andererseits pumpt die Regierung die Konjunktur mit frischen Krediten auf. Einerseits bevorzugt Peking Staatsunternehmen, andererseits sollen Banken den Privatsektor stützen.

Xi weiß um sein Dilemma: Für nachhaltiges Wachstum benötigt China strukturelle Reformen. Die sind aber nicht ohne einen Machtverlust der Führung zu haben.

Je ideologischer Xi regiert, desto weniger scheint es, als hätte er tatsächlich eine Strategie. Daraus zu folgern, dass Xis Tage gezählt sind, wäre falsch. Verunsicherung kann den Herrschenden als Rechtfertigung dienen, den Laden noch strenger beisammenzuhalten. Doch die chinesische Angst birgt auch Chancen. Der Erfolg Chinas geht auf die Globalisierung zurück, mehr als in anderen Volkswirtschaften. Das wissen parteinahe Ökonomen, die immer vehementer nach echten Reformen rufen. Das weiß auch der in Harvard ausgebildete Wirtschaftschef der KP, Liu He, der wegen des Handelsstreits in Washington Gespräche führt. Die Frage ist, ob bei seinem Vorgesetzten die Angst um Machtverlust oder die wirtschaftliche Vernunft obsiegt.

Der Rest der Welt sollte aufhören, sich in eine Hysterie über eine neue gelbe Gefahr hineinzusteigern. Die liberale Weltordnung in Trümmer legen, das schaffen die Verantwortlichen in Washington und London bisher ganz gut allein.