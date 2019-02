Ein paar Kapuzenpullis hat er noch zu Hause im Schrank, fünf insgesamt, aber die zieht er nur an, wenn er spätabends auf der Couch liegt, die Füße hoch. Im Büro? Undenkbar. Dort trägt er Anzug, maßgeschneidert, weißes Hemd mit Manschettenknöpfen und eingewobenen Initialen: SPK, für Sven Philipp Kalweit, Rufname Philipp. 18 Jahre ist Kalweit alt, seit zwei Jahren hat er eine eigene Firma, Kalweit Internet Security (ITS). Seine Berufsbezeichnung: Hacker. Hacker, so sieht es das Klischee vor, tragen Hoodie, essen Pizza und verschanzen sich hinter Bildschirmen im Keller. Philipp Kalweit nervt dieses Klischee gewaltig. Er will das Bild seiner Branche ändern, weil er findet: Dass er und seine Kollegen gegen das Böse im Netz kämpfen, darf nicht von einem Zerrbild lächerlich gemacht werden.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden