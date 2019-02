Der amerikanische Staatsbürger Dennis Snower (68) wuchs in Wien auf, studierte in Oxford und Princeton und wurde Volkswirtschaftsprofessor an einem College der Universität London. Dort machte er sich vor allem einen Namen als Arbeitsmarktforscher. 2004 wurde er Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Im März wird er das Amt an den österreichischen Wirtschaftsprofessor und Außenhandelsexperten Gabriel Felbermayr übergeben, der bislang am Münchener ifo-Institut arbeitet. Snower lehrt und forscht künftig in London, Washington und Berlin.

