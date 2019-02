Es gibt drei, vier, vielleicht fünf Straßen, die mir auf St. Pauli noch gefallen. Weil sie die letzte Bastion einer Subkultur sind. Die wichtigste ist der Hamburger Berg; eigentlich ist das die beste Straße in der ganzen Stadt. Wegen der Kneipen, die es hier gibt – es sind sehr gute Kneipen. Der Handschuh. Der Elbschlosskeller. Der Knallermann. Aber auch das Lunacy und der Sorgenbrecher. Die Straße ist ja nicht lang, hundert Meter vielleicht, und auf diesem engen Raum kommt ein sehr gemischtes Publikum zusammen. Studenten, die in der Hongkong-Bar körbeweise Mexikaner trinken, treffen auf Anwohner, die in den Sorgenbrecher gehen.

