Es war Mittwochnachmittag in einer Gegend mit inzwischen unbezahlbaren Mieten, und die als besonders geil geltende Kita (Waldorf, Naturerfahrung, Bindungsarbeit) hatte Tag der offenen Tür. Unter 9.300 Bewerbern waren fünf ausgewählt und zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden für einen der zwei freien Plätze. Die Finalisten-Elternteile (vier Frauen und ein Mann) hatten gerade auf dem Boden des Spielzeugfreie-Zeit-Raumes Platz genommen, und die Challenge war, bei den beiden anwesenden Erzieherinnen einen guten Eindruck zu hinterlassen und es also irgendwie zu schaffen, zur Kenntnis genommen zu werden. Noch gab es keine Unregelmäßigkeiten, die vier Frauen und der Mann saßen lächelnd im Schneidersitz auf dem Boden und verlagerten ihr Gewicht von einem Sitzknochen auf den anderen. Erzieherin Susanne ("Ich bin die Susi") erzählte, dass alle bitte gleich dieses (sie hielt vier Papierseiten in die Luft) Kennenlern-Formular ausfüllen sollten, weil "man" jetzt halt einfach gucken müsse, ob die Erziehungsvorstellungen der Eltern zur Kita passten, das sei ganz wichtig für die Gruppe.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden