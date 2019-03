Svenja Schulze, den Eindruck konnte man am vergangenen Wochenende gewinnen, gibt es zweimal. Die Samstags-Svenja – und die Sonntags-Schulze. Am Samstag erschien sie als die engagierte Bundesumweltministerin (SPD), die ihren Ressortkollegen, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), in die Schranken verweist. Scheuer stelle mit seinem Gerede von einer "masochistischen Debatte" die gültigen Grenzwerte für Stickoxide und Feinstaub fahrlässig infrage, ihm seien die Interessen der Autoindustrie wichtiger als die Gesundheit der Menschen. Am Sonntag saß Schulze in einem Fernsehstudio. Auf die Frage, ob sie für oder gegen ein Tempolimit sei, sagte sie: nichts. Und das gleich fünfmal. Die Samstags-Schulze konnte man in diversen Zeitungen bewundern – und sich über die Sonntags-Schulze im ZDF bei Berlin direkt aufregen.

Warum also ist die Umweltministerin samstags eine ganz andere Politikerin als sonntags?

Das hat zu tun mit der Rolle der SPD in der Koalition sowie mit einem abrupten Tonwechsel in den öffentlichen Debatten über Ökologie.

Geht man der Frage nach, warum Schulze so gespalten kommunizierte, so erfährt man zuerst, dass sie im Vorgespräch mit dem Berlin direkt-Moderator Thomas Walde angekündigt hatte, sie werde sich zum Tempolimit nicht äußern. Sie wolle sich an eine Vereinbarung halten, die innerhalb der Bundesregierung getroffen wurde und die lautet: Solange eine unabhängige Expertenkommission Vorschläge erörtert, was der Verkehrssektor zur Einhaltung der Klimaschutzziele beitragen kann, werden wir einzelne Vorschläge, sollten sie öffentlich werden, nicht kommentieren.

Svenja Schulze schwieg zum Tempolimit, Andreas Scheuer schimpfte

Hintergrund dieser Haltung sind die Erfahrungen mit der Kohlekommission, die in der vergangenen Woche ihre Pläne zum Ausstieg aus der Braunkohle vorgelegt hatte. Auch dort galt das Motto: Wir halten die Klappe! Jeder Kommentar von außen zu einzelnen Ideen, so die Überzeugung, heizt die Atmosphäre nur unnötig auf und gefährdet einen Kompromiss. Das Stillhalteabkommen forderte etwas ein, was Politiker eher selten aushalten: den Verzicht auf die Schlagzeile des Tages und auf den Applaus aus den eigenen Reihen. Und so schwieg Svenja Schulze nun also auch zum Tempolimit. Für ihr Schweigen nahm sie Häme und Spott in Kauf, vor allem von dort, wo beides ganzjährig günstig zu haben ist: in den sozialen Netzwerken.

Bei Twitter hatte sich der Berlin direkt-Moderator Walde bereits vor der Sendung selbst promotet: "Ich habe eben Umweltministerin Svenja Schulze, SPD, gefragt, wie ihre Position zu einem Tempolimit ist", hieß es da. "Dann habe ich sie das noch mal gefragt. Dann noch mal. Und noch mal. Und noch mal."

Nicht ihr Schweigen wäre demnach also Schulzes Fehler, sondern dass sie nicht erklärte, warum sie sich nicht festlegen wollte. So hätte sie zum Beispiel sagen können: "Ich bin offen für ein Tempolimit, das es um uns herum überall gibt. Ich bin nur dagegen, dass wir als Bundesregierung uns zum jetzigen Zeitpunkt auf einzelne der in der Verkehrskommission diskutierten Vorschläge positionieren."

Das schrieb sie aber erst am Montag auf Facebook und bei Twitter.

Dass Schulze am Vortag ihres Berlin direkt-Auftritts so gar nicht nach Schweigen, sondern heftig nach Schimpfen zumute war, hat, wie man hört, einen einfachen Grund: Die von Scheuer kritisierten Grenzwerte bei den Stickoxiden und dem Feinstaub sind seit vielen Jahren geltendes europäisches Recht. Und dieses Recht verteidigte Schulze. Die Umweltministerin spaltet sich also nicht in eine Samstags-Svenja und eine Sonntags-Schulze auf – sie handelte in zwei völlig unterschiedlichen Situationen.

Regeltreue bei den Sozialdemokraten, Regelbruch bei der Union

Verkehrsminister Scheuer hielt sich nicht an die interne Vereinbarung. Sobald einer der Verkehrsexperten das Wort "Tempolimit" gesagt hatte, war der Verkehrsminister schon auf Sendung. "Gegen jeden Menschenverstand" sei das. "Unrealistisch", das werde auf keinen Fall kommen.

Regeltreue bis zur Selbstverleugnung auf der einen, der sozialdemokratischen Seite, Regelbruch nach Wunsch auf der anderen, der christsozialen Seite – das ist ein großkoalitionäres Muster, das sich durchaus nicht nur in diesem Konflikt zeigt. Man könnte sagen, je offensiver die Union, desto korrekter die SPD.

Doch hat die Angelegenheit wohl noch eine weitere Dimension. Ein wenig scheint es so, als hätte die Ökologie die Flüchtlinge als am besten emotionalisierbares und ideologisierbares Thema derzeit abgelöst.

Dabei füllt die Ökologie hier nicht einfach eine Lücke im deutschen Erregungshaushalt, sodass sie jederzeit durch ein anderes Thema ersetzt werden könnte; vielmehr spitzen sich gewissermaßen die ökologischen Widersprüche zu. Die Phase des breiten, aber etwas unverbindlichen ökologischen Konsenses aus der Ära Merkel geht allem Anschein nach zu Ende.

Warum? Weil die Wechsel, die von der Regierung beim Pariser Klimaabkommen unterschrieben wurden, jetzt fällig werden. Die anstehenden Veränderungen sind so gravierend, dass sie mit einem gemurmelten Konsens allein nicht mehr auszufechten sind. Nur die SPD hält noch an einer Tonlage fest, die aus der Zeit mittlerer Konflikte stammt. Darum die doppelte Svenja Schulze.