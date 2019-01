Das Kreuzworträtsel als PDF (korrigierte Version)

Waagerecht:

7 Liegt, für Liegeangelegenheiten 11 Mit Zierratschaffung verknüpfter Begriff 14 Nichts ist so sehr für die gute alte Zeit verantwortlich wie das schlechte ... (A. France) 16 Liegt fern, aber nicht für Träume vom 1 senkrecht 18 Wasserabweiser größerer Dimension 19 Aufruf zur Gemüsebündnisbildung? An sich ein Vorgang Richtung Schmuddelwetter 20 Der spaßige Kern vom Pferdeanhänger 21 Hautsache, gesund! 23 Hat viel Kälte zu trotzen, Vielfraß’ Appetit zu fürchten 25 Galway-Bewohnerin, wie von Mr. Sheeran erwähnt 26 Sprichwörtlich: Mancher will über andere ... und verspottet sich selbst 29 Je frostiger der Norden, desto geselliger darauf die Hanseaten 32 Klassisches Löschwasser fürs 14 waagerecht 33 Als Spielstil der lobenswertere 34 Zum Liebesliede zu inspirieren war ihre Tradition 36 Kartenhauszustand 38 Nie-genug-teiliges-Alltagsversüßungs-Set, für die Naschkatz 40 Mögliche Folge anstößiger Vorkommnisse 41 Vor dem reift die So-nicht-und-so-schon-gar-nicht-Einsicht 42 Umso ausgeprägter, je mehr Nacheiler der Vorreiter findet 43 Der ... ist ein Kind der Furcht, der Schwachheit und der Unwissenheit (Friedrich d. Gr.) 44 Etwa so auflagenstark vertreten wie Funghi und Prosciutto

Senkrecht:

1 Für kaum mehr als ein Handtuch reservierte Zeiteinheit 2 Von der Turmuhr nicht zu erwarten: Freude für Nimmersatte 3 Etwas vom Saturn, zweitens vom Merkur, drittens von der Venus, viertens vom Jupiter – zu allen hatte er was zu sagen 4 Ergründet gern zum Materiale das Praktikable 5 Institution nach dem Alle-für-einen-Prinzip 6 Du musst das ... nicht verstehen, dann wird es werden wie ein Fest (R. M. Rilke) 7 Ihr immaterieller läuft auf einen Anerkennens-Wert hinaus 8 Da muss manch einer erst noch sein Fett weg kriegen, ehe die zutage tritt 9 Das haben Sportsfreunde z. B. im Rist-, z.B. im Kammgriff 10 Hat nämlich führende Stellung im Schauspielhaus 11 Schreibwarenladengängiger Teil von dicker Suppe in Mantua 12 Der Weg zum Erfolg ist ... (Sprichwort) 13 Routinearbeit nach dem Fingerwundtippprinzip 15 Auch-noch-Zweck des Geräts in der Smartphone-Ära 16 Was ’ab i da für verwandte Nahrung? 17 Ovid, im Schmähgedichte, ließ keine gute Feder an ihm 22 Von ihm ward dichterisch berichtet, als alles rennet, rettet, flüchtet 24 Kam zu mehr als Brot, indem er Titus’ und Domitians Loblieder sang 26 In Lukas’ Namen verleiht man ihm Flügel 27 Mit einem Fixpunkt und dem wollte Archimedes Weltbewegendes erreichen 28 Taucht im Wörterbuch erst nach Korinthe und Sultanine auf 30 Geht’s zu ... her, hört man nicht mehr, wer recht hat (Sprichwort) 31 Die markieren Zusammengehörigkeit, howgh! 34 Zuständig fürs Gebrause im Gesäuse 35 Ein megawichtiger Vorsatz, wo’s mehr als gigamäßig zugeht 37 Ungesund, ob mit Rohr oder Fuß verbunden 39 Ein Zipfel vom wilden Majoran: Ertrag britischer 11 senkrecht

Anm. d. Red., 31.1.2019: Bei 23 waagerecht gab es im Originalartikel eine fehlerhafte Fragestellung. Wir haben dies hier korrigiert.

Lösung von Nr. 2469 (ZEITmagazin Nr. 5/2019):

Waagerecht:

6 BROKKOLI-röschen 10 TATKRAFT 15 BAELLE 16 (Eisenbahn-)LORE 18 "TADELLOS!" 20 QUALM 21 BOXAMATEUR 22 GUMMI 23 Jacques Offenbach, "Die schöne HELENA" 24 MOST in Ther-most-at 26 HEINO Ferch 27 MORAL 29 BRETONEN 32 SITTSAMKEIT 36 ILE = Insel (franz.) 37 EIS 38 TEER 39 PESSIMIST 40 Mitte + Lam + Erika = MITTELAMERIKA 41 OSTEN in Verk-osten 42 BEERENERNTE 43 RATEN

Senkrecht:

1 KOLUMNISTEN 2 Leiter-, Treppen-, Barren-HOLM 3 PIROL 4 SATAN 5 Zahn-WALE 6 BALGEREI 7 REQUISITE 8 TV-Sendereihe "Väter der KLAMOTTE" 9 KELIM-teppich 10 Westfriesische Insel TEXEL 11 TAMARISKE 12 RETO aus To-re 13 FLUT 14 TORHEITEN 17 OBERARME 19 DAME in E-dame-r 23 HOSEA im Zwölfprophetenbuch der Bibel 25 SOLIST 28 André-M. AMPERE 29 BESITZ 30 Tischtennisprofi TIMO Boll 31 Glut-NESTER 33 TELEX 34 KERN 35 TIARA aus A-t-a-i-r