Die Neunziger waren die geilste Zeit

"Ich bin Jahrgang 1975, habe die DDR, die Wendezeit, zwei Systeme, zwei Schulsysteme, zwei Kulturen miterlebt. Unsere Generation hat so viel zu erzählen, und keiner fragt uns. Zumindest nicht im Westen, in dem ich seit 1992 lebe. Als die Mauer fiel, war ich in der achten Klasse. Alles brach zusammen, Chaos, alles war aufregend. Die Ernüchterung folgte aber schnell. Die Nachwendezeit war schwierig. Wir Jugendlichen fühlten uns komplett alleingelassen. Wir hatten irgendwie nur uns. Unsere Eltern waren mit sich beschäftigt (Wo finde ich Arbeit? Wie bekomme ich den Kühlschrank voll?). Unsere Lehrer waren in ihrer individuellen Vergangenheitsaufarbeitung gefangen. Toll. Da sitzt du als Jugendlicher in Westmecklenburg fest, wo nichts los ist. Hohe Arbeitslosigkeit, existenzielle finanzielle Probleme, Alkoholmissbrauch, Zukunftsangst. Das war für uns der mentale Super-GAU.



Juli 1992, letzter Schultag und mit wehenden Fahnen in den Westen. Ich habe dann den Osten verlassen. Von einem kleinen Dorf in die Metropole. Die totale Reizüberflutung, neues System, andere Kultur, anderes Leben. Dann Handelsschule, Berufsausbildung. Unsere Eltern haben das nie verkraftet. Sie hatten so viele Sorgen und Ängste in dieser Zeit. Und dann hauen auch noch die Kinder in Scharen ab. Da ging ein Riss durch viele Familien. Viel Neid und Hässlichkeiten. Auch darüber spricht bis heute niemand. Als ich dann 1995 meine Berufsausbildung angefangen habe, begriff ich sehr schnell: Oute dich nicht als Ossi! Einige unserer Vorgänger hatten wohl für einen gewissen Ruf gesorgt. Aber ich bin meinen Weg gegangen. Ich lebe heute immer noch im Westen. Meine Entscheidung war für mich richtig. Aber ich habe mich vom Osten entlebt. Und mir geht es gut dabei. Ich glaube, viele Biografien ähneln meiner. Die Neunziger waren die geilste Zeit meines Lebens. Ich möchte nichts missen, ich habe so viel gelernt. Ich würde alles wieder so machen."

Andreas Grunberg, 43, stammt aus Mecklenburg. Er lebt in Hamburg und arbeitet im Marketing

Stolz, Dankbarkeit – und Unverständnis

"Erwachsene Ostdeutsche ab 40 haben eine zweigeteilte Biografie. Das macht sie einzigartig. Beide meiner Elternteile sind Akademiker. Hätte es die Wende nicht gegeben, ich hätte schlechte Voraussetzungen gehabt, im Arbeiter-und-Bauern-Staat in den Genuss höchster Bildung zu kommen. Die identitätsstiftenden Assoziationen mit der eigenen ostdeutschen Vergangenheit gliedern sich bei mir in drei Hauptkategorien: Stolz, Dankbarkeit und Unverständnis. Stolz auf meine Herkunft: Halle-Neustadt. Stolz zu sein auf die eigene Herkunft, das liest man von anderen Autoren, die sich mit ihrer ostdeutschen Herkunft auseinandersetzen, erstaunlich selten. Ich habe meine ostdeutsche Herkunft nie verheimlicht, nie versteckt – im Gegenteil, ich gehe damit sehr offensiv um. Meine Heimat ist und bleibt Mitteldeutschland – auch wenn ich schon seit 13 Jahren in Frankfurt am Main wohne und davor eine Zeit lang in Wien studiert sowie in Singapur, München und Düsseldorf gelebt und gearbeitet habe.



Die ostdeutsche Herkunft zu erwähnen, das sorgte in einigen wenigen Situationen für Ablehnung. In den allermeisten Fällen, und interessanterweise im Ausland ausschließlich, entwickeln sich daraus aber sehr interessante Gespräche. Regelrechte Verbrüderungen erlebe ich regelmäßig, wenn ich in den Ländern des Ostblocks unterwegs bin. Die Geschichte und auch die Mentalität eines Polen, Slowaken oder Ungarn ist der eines Ostdeutschen eben doch sehr ähnlich. Wer die Menschen dieser Länder verstehen will, sollte mit dem Osten des eigenen Landes beginnen (oder umgekehrt). Neben dem Stolz auf meine ostdeutsche Herkunft empfinde ich Dankbarkeit – für die sich mir eröffnenden Möglichkeiten, die sich mit Sicherheit ohne eine politische Wende in der DDR nicht ergeben hätten. Und zwischen Stolz und Dankbarkeit mischt sich in meiner Gefühlswelt aber zunehmend auch Unverständnis über die Ignoranz, mit der einer 40-jährigen Geschichte eines Teils der Republik begegnet wird."

Tobias Volk lebt in Frankfurt/Main und arbeitet bei der Bundesbank. Er stammt aus Halle/Saale

Das Gefühl, nicht mehr dazuzugehören

"Vor etwas mehr als 16 Jahren bin ich von Greifswald nach Berlin gezogen. Mein damals 42-jähriges Leben hatte ich in dieser Stadt verbracht. Und alles Mögliche aus beiden Systemen kennengelernt. Ich fahre ungerne 'nach Hause', nach Greifswald. Es ist mir eigentlich etwas unverständlich, aber ich habe eine regelrechte Aversion, in die alte Heimat zurückzukommen. Wenn mich jemand fragt, behaupte ich immer, die Stadt ist mir zu klein geworden. Aber ich habe auch das Gefühl, nicht mehr dazuzugehören. Die Stadt ist sehr hübsch geworden, bunt, niedlich und grün. Aber ich gehöre dort nicht mehr hin."

Andrea Schulteisz, 60, lebt als Buchhalterin in Berlin

Nicht jeder konnte gehen

"Ja, der goldene Westen lockte schon. Aber nicht jeder konnte gehen. Als meine Vorgesetzte bei einer Besuchsreise gleich im Westen blieb, wurde ich Chefin einer kleinen Sparkassen-Geschäftsstelle. Da hatte ich voll zu tun. An Auswandern war nicht zu denken. Mein Haus, meine Eltern hätte ich nie verlassen. Also habe ich meinen Weg hier im Osten bestritten. Die Währungsumstellung war für uns in der Sparkasse die größte Herausforderung. 14 Stunden am Tag haben wir Frauen gearbeitet. Wir wollten schon Campingbetten aufstellen. Nach der Währungsumstellung ging es weiter: Weiterbildungen, Weiterbildungen, Weiterbildungen. Wichtig war es, die Kunden zu behalten. Auf einmal waren jetzt ja noch andere Banken da. So begann für mich ein Weg mit einem Studium nach dem anderen. Jetzt bin ich Sparkassenbetriebswirtin. Arbeite jedoch nicht mehr in meinem Beruf. Ja, wir Dagebliebenen mussten einen hohen Preis bezahlen. Die Wege der Ost-Frauen sind so unterschiedlich."

Sibylle Hörtz, 57, lebt als Autorin in Stralsund