Es gibt einen Satz in einem neuen Strategiepapier der SPD für den Osten, der wie ein Witz klingt. Da steht: "Als Experimentierraum für autonomes Fahren bringt Ostdeutschland gute Voraussetzungen mit." Was, fragt man sich sofort, soll das denn jetzt bedeuten? Wenige Menschen, viel freie Fläche – in der Mark Brandenburg kann der Testwagen durch die Steppe rumpeln, ohne Schaden anzurichten? Ist das der neue Standortvorteil?

Aber der missglückte Vorschlag zeigt eigentlich etwas ganz anderes. Die Regierungsparteien sind in der Frage, wie man 2019 den Osten gewinnt, in Wahrheit noch ziemlich ratlos. Die Bundesvorstände von SPD und CDU haben, unabhängig voneinander, Anfang dieser Woche Konzepte verabschiedet, in denen sie ihre Pläne für den Kampf um die ostdeutschen Wähler skizzieren (also gegen die AfD). Beide Parteien machen darin Versprechungen ohne Ende: mehr Geld für Forschung, eine "hundertprozentige Versorgung mit Mobilfunk", einen "bedarfsgerechten öffentlichen Nahverkehr", die Angleichung der Löhne, höhere Renten, mehr Behörden, stärkere Förderung des Ehrenamts – und so weiter. Die hier aufgezählten Ideen stammen, angefangen mit der CDU, im Wechsel von CDU und SPD. Das zeigt, dass es zwar viele hyperkonkrete Ideen gibt, was man dem Osten alles bescheren könnte. Doch ohne Zusammenhang bleiben die Vorschläge belanglos. Was in den Konzepten fehlt, ist die umfassende Erzählung, die grundsätzliche Haltung zum Osten. Man könnte auch sagen: Mut.

Es gibt eine gute Nachricht. Dass im Spätsommer und Herbst drei Landtagswahlen stattfinden, die für die mittelfristige Zukunft der Republik entscheidend werden könnten, hat sich inzwischen bei SPD und CDU bis ganz nach oben herumgesprochen. Triumphiert die AfD in Sachsen, Brandenburg oder Thüringen, hat das Auswirkungen aufs ganze Land. Es bewegt sich also was im Nachdenken über die neuen Länder.

Jahrelang war das anders, da konnten sich ostdeutsche Politiker den Mund fusselig reden. Darüber, dass da etwas wegbricht zwischen Rostock und Dresden, dass stellenweise das Vertrauen in die Demokratie zerbröselt. Nun, da die Angst vor der AfD alles überlagert, hört man den Ostdeutschen zu. Leute wie Thüringens CDU-Chef Mike Mohring oder Sachsens SPD-Chef Martin Dulig können sich nicht mehr retten vor Terminanfragen aus ihren Parteizentralen mit der Bitte um ein bisschen Beratung.

Was diese Duligs und Mohrings schon geschafft haben, ist: Man kann ihre westdeutschen Parteifreunde jetzt nachts wecken, und sie reden pflichtschuldig von ostdeutschen Lebensleistungen, die anerkannt gehören, von gebrochenen Erwerbsbiografien, die übersehen wurden, von westlicher Ignoranz. Ein bisschen "Sorry, liebe Ossis" schmückt heute jeden. Das freut die Ostdeutschen. Aber es reicht ihnen nicht.

Denn das allein wird keinen Wähler von der AfD zurückholen. Wer nur von Aufarbeitung redet, der redet nur von gestern. Die AfD, das muss man ihr lassen, redet von morgen. Sie bestärkt manche Ostdeutsche in ihrer schlechten Laune und dem Gefühl, zu kurz gekommen zu sein. Sie verspricht: Wir machen euch wieder groß. Sie macht die Probleme riesig, bei denen ihr Kompetenz zugesprochen wird (Migration, Sicherheit) – und verschweigt die Probleme, bei denen sie nicht punkten könnte. Das Mittel gegen diese AfD-Erzählung ist aber gerade nicht, nun jedem alles zu versprechen.

Denn wer viel verspricht, wird viele enttäuschen. Aus Brandenburg wird kein Valley mehr werden, kein Silicon, kein Batterie-, kein Solar-Valley. Es wird kein Dax-Konzern nach Treuenbrietzen ziehen. Der Osten wird auf viele Jahrzehnte wirtschaftlich schwächer sein als der Westen. Die Ostdeutschen werden eigen bleiben – mental wie sozial. Warum auch nicht?

Unbesetzt ist eine andere Rolle. Die desjenigen, der die Ostdeutschen nimmt, wie sie sind; geformt von dreißig Jahren Veränderung, inzwischen richtig selbstbewusst. Wer es schafft, den Ossis glaubhaft zu machen, dass er nicht sie verändern will, sondern Deutschland zu einem Land machen will, in dem die Ossis gleichberechtigt mitbestimmen können und das sich auch mal dem Osten anpasst – der gewinnt im Osten auch Wahlen.