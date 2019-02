Wir sitzen beim Italiener. Mein Vater bestellt. Seine Hand fährt die Karte rauf und runter. "Ich hätte gerne", sagt er und macht eine Pause. Sicher macht er gleich einen Witz. Mein Vater macht immer einen Witz.

Aber mein Vater sagt nichts. "Ja?", fragt der Kellner. "Sie haben doch hier diese ...", sagt mein Vater, "Sie machen doch ... ich möchte ein Modul." Ich schaue ihn an, da sehe ich die Verzweiflung in seinem Gesicht. Er braucht Hilfe.

Am Anfang vergaß mein Vater alltägliche Wörter. Dann die Namen seiner drei Kinder, nicht permanent, aber immer mal wieder. Dann, eines Tages, als ich bei meinen Eltern anrief, rang meine Mutter um Worte. "Was ist passiert, Mama?" – "Papa ist gestürzt." – "Wie geht es ihm?" – "Die Ärzte sagen, wir sollen euch anrufen."

Ich stieg ins nächste Taxi und fuhr zum Bahnhof. Meine Eltern wohnen im Westfälischen. Dreieinhalb Stunden von Hamburg, wo ich lebe, entfernt. Ich rief meinen Bruder an. Der hatte auf seine Sekretärin umgestellt. Ich rief meine Schwester an. Sie schluckte. "Oh Gott, wie furchtbar. Aber ich kann jetzt nicht." – "Bitte?" – "Es kommen gleich ein paar Mamas aus Mias Krabbelgruppe vorbei." – "Mia ist doch längst in der Schule." – "Ja, genau. Ich habe die ewig nicht gesehen. Ich kann das nicht absagen."

Mein Vater hat den Sturz überlebt. Auch die Stürze, die darauf folgten. Doch etwas ist klar geworden an diesem Tag vor acht Jahren: Mein Vater braucht Hilfe, dauerhaft. Und ich bin es, die hilft.

Mein Bruder machte damals eine Scheidung samt Sorgerechtsstreit durch, meine Schwester hatte gerade Zwillinge bekommen. Und wie ich lebten die beiden nicht mehr in Westfalen. Ich war am flexibelsten, weil ich keine Kinder hatte. Und einen Job, der es mir auch mal erlaubte, von unterwegs aus zu arbeiten. Ich half also mit den Pflegeanträgen, dem Einbau eines Treppenlifts, einer Vorrichtung für die Badewanne. Ich begann, täglich mit meinen Eltern zu telefonieren. Und weil ich bald in allen Themen drin war, wurde ich immer öfter zurate gezogen.

Dann bekam ich eine Stelle, die mehr Anwesenheit verlangte. Aber noch immer fuhr ich am häufigsten in unser altes Zuhause. Dann bekam ich ein Kind. Wieder schien es allen natürlich, dass ich die Eltern besuchte. Jetzt war ich ja in Elternzeit, da ist man doch beweglich. Inzwischen geht mein Sohn zur Schule. Ich kümmere mich immer noch.

Solche Erfahrungen machen sicher viele Familien in Deutschland: Zwanzig Jahre unter einem Dach, dann zerstreut man sich. Die Eltern bleiben zurück. Für eine Weile geht das gut. Wenn es nicht mehr gut geht, bricht bei den Kindern Hilflosigkeit aus. Man ist doch ausgelastet mit der eigenen Familie und hat keine Übung darin, für seine Eltern zu sorgen. Vielleicht gibt es Geschwister, die eine solche Krise zusammenschweißt. Ich habe es anders erlebt.

Die Verwirrtheit meines Vaters stellte sich als Teil einer neurologischen Krankheit heraus. Mittlerweile ist er stark beeinträchtigt. Nicht nur das Reden, auch Denken und Laufen fallen ihm schwer. Es dauert ewig, bis er sich angezogen hat, wenn er es überhaupt allein schafft. Ich musste einen Pflegedienst für ihn engagieren.

In den ersten Jahren sahen meine Geschwister meinen Einsatz als selbstverständlich an. Später, als es schwieriger wurde, sagten sie manchmal: "Es ist toll, dass du dich kümmerst. Wir könnten das nicht." Jetzt sagen sie: "Wir verstehen nicht, warum du das machst."

Ich war früher nie so eng mit meinen Eltern. Meine Geschwister schon eher – als Kinder und auch später wieder, als ihre eigenen Kinder klein waren. Da verbrachten sie oft die Ferien miteinander. Früher dachte ich, wir sind eine gute Familie. Vor der Krankheit.