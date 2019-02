Unsere Kolumnistin Ulrike Gastmann lebt in Leipzig. Jede Woche beschreibt sie die kleinen Geschichten des Alltags und die großen Gefühle, die dahinterstehen.



Trotz eisiger Temperaturen in der vergangenen Woche gingen dem Land keineswegs die erhitzten Gemüter aus: Eine aktuelle Allensbach-Studie war zu dem Ergebnis gelangt, dass im Osten lediglich 42 Prozent der Befragten die Demokratie für die beste Staatsform hielten. Das klang wenig ermutigend und bestätigte die düsteren Wahrnehmungen, die viele aus der Ferne mit ostdeutschen Gepflogenheiten verbinden: Der Ossi trägt nicht nur auffällig patriotische Hüte, er rennt auch zu Pegida, hat keine "Demokratie" gelernt und scheint sich mittlerweile immer unverhohlener einen autoritären Machthaber zu wünschen. So weit, so alarmierend. Oder etwa nicht?

Nun – ganz so katastrophal muss man diese Absage an die Demokratie vermutlich nicht deuten. Ich halte die Sorge darüber für allzu verallgemeinernd und glaube auch, dass sie selbst denen, die zur reichlichen demokratiekritischen Hälfte gehören, nicht ganz gerecht wird.

Ich äußere hier keinerlei Verständnis für peinliche LKA-Mitarbeiter, sachsenversumpfte Umtriebe oder AfDler mit Hang zur "Drittes Reich"-Relativierung. Erst am Wochenende fand der Gedenktag für die Holocaust-Opfer statt. Es ist einer von wenigen Gedenktagen, die mir im Innersten etwas bedeuten. Für mich ist diese Erinnerungskultur eine der wichtigsten Säulen unseres demokratischen Verständnisses, das Fundament eines würdigen, weltoffenen Landes – eines Landes, das verstanden hat.

Ich habe das Gefühl, dass viele Ostdeutsche die Demokratie in ihrem grundlegenden Wesen keineswegs verkehrt finden, jedoch das, was sie unter diesem Namen kennengelernt haben, nicht vollkommen überzeugend fanden. Und das ist ja erst einmal ihr gutes Recht. Nur: Wenn man in Deutschland die Demokratie infrage stellt, hört für die meisten der Spaß auf. Selbst wenn sie in mancherlei Bereich jahrelang als bloße Worthülse vorkam, ohne tatsächlich spürbaren Wert fürs eigene Leben. So empfinden es zumindest nicht wenige in Ostdeutschland. Die Parteienpolitik der vergangenen 30 Jahre muss irgendeine Leerstelle hinterlassen haben, die zusammen mit einer resignationbegünstigenden Summe von Erfahrungen mit westdeutschen Chefs, Behördenleitern oder Vermietern einen Auffanghort bildet, den die AfD nahezu mühelos füllen konnte.

Da ich mich noch immer als stoische Verfechterin des Prinzips Hoffnung verstehe, halte ich es gerade jetzt für außerordentlich angeraten, den Osten in seiner Vielschichtigkeit und Verschiedenheit zu zeigen und nicht nur seine Problemhaftigkeit, die zweifellos auch anzugehen ist. Die folgende kleine Schilderung aus den Neunzigerjahren kann vielleicht die bald nach der Wiedervereinigung einsetzende resignative Haltung vieler Ostdeutscher gegenüber der neuen Gesellschaftsordnung, der "Demokratie", etwas nachvollziehbarer machen.

Zu Beginn meines Studiums jobbte ich in den Semesterferien einige Male in einer Erfurter Filiale einer Versicherung, die ihren Stammsitz in Nordrhein-Westfalen hatte. Der Osten war zu dieser Zeit bereits fast flächendeckend mit Freizeitbädern und Kraftfahrzeugen ausgestattet worden und musste nun frisch rundumversichert werden. Ich durchlief im Rahmen meines Aushilfsjobs allerlei Abteilungen des Versicherungsunternehmens und fand eine langweiliger als die andere. Die Angestellten: allesamt Ostdeutsche. Der Chef und sein Stellvertreter kamen aus dem Westen. Die beiden waren Mitte zwanzig, nonchalant nach dem Zeitgeist gekleidet mit fetzigen farbenfrohen Krawatten und Socken, wirkten aber entgegen ihrer fröhlichen Aufmachung eher kühl, glatt und – man muss es leider sagen – herablassend.

Noch heute sehe ich die ostdeutschen Angestellten vor mir, wie sie in geduckter Haltung Versicherungspolicen durch den Raum trugen und zusammenzuckten, wenn einer von ihnen "zum Chef" musste. In den Pausen redete man leise über die juvenilen Vorgesetzten, die mit Orientierungsmaximen wie: "Ziehense sich mal so an, als ob Sie ins Theater wollen. Dann sind Sie ansatzweise richtig für unsere Kunden gekleidet!" wenig Herzen gewonnen hatten. Der Gewitzteste unter den Angestellten, der sich auch mal traute, den beiden Chefs Paroli zu bieten, wurde bald zu einer neuen Aufgabe in die Kellerräume verbannt, wo sich das Lager mit etwa zwei Millionen Formularen befand. Ich war froh, mich nicht in dieses Getriebe dauerhaft einfügen zu müssen.

Es gibt Tausende Geschichten dieser Art aus jenen Tagen. Viele hatten sich im Osten auf eine nun endlich einsetzende Dialogfähigkeit gefreut, die aber nicht zustande kam, weil man enttäuscht bemerkte, dass viele der Neuzugänge aus dem Westen nicht kenntnisreicher waren. Der Ostler verstummte, erfreute sich im günstigsten Fall an seinem materiellen Zuwachs an Lebensqualität, absolvierte erste Kreuzfahrten und merkte irgendwann, dass das allein nicht glücklich machte.

Irgendwann muss man sich dazu verstiegen haben, die Mängel in der wiedervereinigten Gesellschaft ins Licht zu rücken, vielleicht weil soziale Ungerechtigkeiten das eigene Leben besonders betroffen hatten oder man seinen Stolz verletzt sah, weil vieles Erhaltenswerte aus DDR-Zeiten (die ärztliche Versorgung der Bevölkerung im ländlichen Raum zum Beispiel) ignorant vom Tisch gefegt worden war und erst heute, nach drei Jahrzehnten, eine Wiederentdeckung erfährt. Wäre es nicht der geeignete Zeitpunkt, dem Osten endlich ein wenig Wertschätzung entgegenzubringen? Der Demokratie jedenfalls würde man damit keinen Schaden zufügen. Im Gegenteil.