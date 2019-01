DIE ZEIT: Nach dem verlorenen Halbfinale haben Sie gesagt, das sei eine once in a lifetime-Chance gewesen. Nun haben Sie auch das Spiel um Platz drei verloren. Überwiegt trotzdem der Stolz, eine etwas vergessene Sportart wieder in die Herzen der Deutschen getragen zu haben?

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden