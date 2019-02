Die Wohnungen der Zukunft werden kleiner sein. Das klingt zunächst nach Verzicht. Doch die Anforderungen an den Wohnungsbau haben sich grundlegend verändert. In Europa schrumpfen die Haushaltsgrößen. In Metropolen wie Berlin, die von rasant steigenden Immobilienpreisen und Mieten betroffen sind, übersteigt die Zahl der Einzelhaushalte die Zahl der Mehrpersonenhaushalte längst. Hier ist die Nachfrage nach Kleinstwohnungen bereits heute besonders hoch.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden