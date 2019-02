Zu den größeren Rätseln des öffentlichen Lebens in Deutschland zählt das Prestige, das der "Internationale Karlspreis zu Aachen" genießt, der für Verdienste um die Einheit Europas verliehen wird. Seine diesjährige Zuerkennung an UN-Generalsekretär Antonio Guterres wurde jüngst auf den Titelseiten führender Tageszeitungen vermeldet. Ende Mai, wenn Guterres die Auszeichnung erhält, wird der Festakt gewiss zur besten Sendezeit in den Hauptnachrichten des Fernsehens vorkommen, mit Bildern des Geehrten, um dessen Hals die Medaille hängt wie ein Lebkuchenherz von der Kirmes. Der Karlspreis ist ein fester Bestandteil der bundesdeutschen politischen Kultur, ein offenbar unantastbares Ritual.

Gleichzeitig ist er die ödeste Angelegenheit, die man sich vorstellen kann. Er wird mit geradezu komischer, selbstparodistischer Verlässlichkeit an die Naheliegenden und Wohlvertrauten, an die Mächtigen, die Funktionsträger, die Etablierten verliehen. Emmanuel Macron hat ihn erhalten, Angela Merkel, Jean-Claude Juncker, Donald Tusk, davor Bill Clinton und Tony Blair, Helmut Kohl und François Mitterrand, und so immer weiter zurück bis zur Generation Konrad Adenauer (Preisträger 1954). In aller Regel wartet das Preiskomitee nicht einmal, bis ein Spitzenpolitiker in den Ruhestand getreten ist, es sucht mit Vorliebe die Nähe der noch lebendwarmen Amtsträgerprominenz. Das ist auch ratsam, denn auf die Ansehenshaltbarkeit des typischen Karlspreiskandidaten kann man sich nicht verlassen. Ist er von seinem Posten abgetreten, mag er schnell halb oder ganz vergessen sein. Der EU-Parlamentspräsident Patrick Cox (2004) wird so wenig in die Geschichte eingehen wie der österreichische Bundeskanzler Franz Vranitzky (1995).

Es überrascht kaum, dass sich unter den sechzig bisherigen Preisträgern nur fünf Frauen finden. Künstler oder Intellektuelle sind ähnlich selten. 2017 wurde der britische Zeithistoriker Timothy Garton Ash ausgezeichnet, eine exzellente Wahl. Nur dass er seinen Ruhm mehr als ein Vierteljahrhundert vorher mit seinen Reportagen und Essays über die Friedliche Revolution von 1989 begründet hatte. Václav Havel bekam den Karlspreis 1991, als Präsident der Tschechoslowakei. Bemerkenswert wäre es gewesen, ihn in den 1980er-Jahren zu ehren, als das kommunistische Regime seines Landes den Schriftsteller als Dissidenten verfolgte und die europäische Idee für ihn, wie für viele seiner Schicksalsgenossen, eine geistige Überlebenshilfe war. Aber in dieser Zeit haben Leute wie der amerikanische Machtpolitiker Henry Kissinger (1987) oder der deutsche Bundespräsident Karl Carstens (1984) den Karlspreis erhalten, die wohl als größere Vertreter des Europagedankens galten.

Der Vorhersehbarkeit des prämierten Personals entspricht beim Karlspreis die Plattitüdenhaftigkeit des politischen Weltbilds. Niemanden kann es überraschen, dass UN-Generalsekretär Guterres sein Eintreten für den Multilateralismus zugutegehalten wird, auf dem die Vereinten Nationen bekanntlich beruhen. Als 2015 der damalige EU-Parlamentspräsident Martin Schulz geehrt wurde, geschah das natürlich für seine Verdienste um die demokratische Legitimation der Union – denn "demokratische Legitimation" ist der Begriff, der jedem Brüsseler Pressesprecher automatisch zum EU-Parlament einfällt. Bei Macron dagegen drehte sich die Sache ebenso natürlich um seine "inspirierende Vision" – weil inspirierende Visionen eben zur Aufgabenbeschreibung des europäischen Großstaatsmanns seit Adenauer und Charles de Gaulle gehören. Dieses ganze Phrasengewese wird in der Karlspreiswelt mit völliger Selbstverständlichkeit zum Nennwert genommen, nachgeredet und ideologisiert.

Ein politischer Preis hat aber nur Sinn, wenn er eine gewisse Distanz zum politischen Betrieb hält, wenn sich durch seine Vergabe unwillkommene Fragen stellen oder übersehene Wirklichkeiten beleuchten lassen. Selbst einer stark von Rücksichten belasteten Auszeichnung wie dem Friedensnobelpreis gelingt das hin und wieder. Eine unheilbar obrigkeitsfromme Ehrung wie der Karlspreis ist dagegen überflüssig. Und da sie in unruhigen Zeiten wie eine provozierende Selbstbeweihräucherung des Establishments wirkt, ist sie sogar schädlich.