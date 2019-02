Der Jubilar

Der Jubilar "City of Everett", so hieß der erste Jumbojet der Welt, am 9. Februar 1969 hob er zum Jungfernflug ab – vom Flughafen des Herstellers Boeing in Everett bei Seattle. Mehr als 1.500 Exemplare wurden bis heute verkauft. Der Jungfernjumbo kam ins Museum.