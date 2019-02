Was wir wissen

Die Luft ist – zumindest in Deutschland – heute weit weniger dreckig als 1990. Aber sauber ist sie noch lange nicht. Und weltweit atmen die ärmsten Menschen den meisten Schmutz.



Die Luft ist beißend, überall hinterlässt sie ihre schwarzgrauen Spuren: an den Hauswänden, auf der Wäscheleine, im Taschentuch. Im Ruhrgebiet ist man daran gewöhnt, doch in diesen Tagen wird noch mehr gehustet als sonst. Es herrscht Smog, der schlimmste, den es in Deutschland jemals gab. Viele leiden unter Asthma, Kopfschmerzen, Herz- und Kreislaufbeschwerden. 150 Menschen sterben binnen fünf Tagen, auch Kinder.

Die Lage im Dezember 1962 war dramatisch: Eine Inversionswetterlage verhinderte den Luftaustausch in der Region zwischen Duisburg und Dortmund. Tag für Tag stieg die Schadstoffbelastung. Jedes Jahr bliesen die Schlote der Montanindustrie mehr als eine Million Tonnen Staub in die Luft, Asche und Ruß, dazu vier Millionen Tonnen Schwefeldioxid. Hinzu kamen die Emissionen der Chemieindustrie und des zunehmenden Verkehrs.

Heute sind Schwefel- und Rußpartikel fast vollständig aus der Luft verschwunden, ebenso das Blei aus den Auspuffen – und das nicht nur im "Pott". Selbst die aktuell so heiß umstrittenen Feinstaub- und Stickoxidwerte sind deutlich gesunken, seit 1990 um über 60 Prozent.

Bessere Luft in Deutschland Der EU-Jahresgrenzwert für Feinstaub (hier PM 10) von 40 μg/m3 wird deutschlandweit eingehalten. Im Jahr 2018 wurde erstmals auch das zulässige Tagesmittel nur noch an einer industrienahen Messstation in Nordrhein-Westfalen überschritten. Die Belastung mit Stickstoffdioxid geht leicht zurück. Der Grenzwert von 40 μg/m3 im Jahresmittel wird aber in etlichen Städten noch immer nicht eingehalten. Quelle: Umweltbundesamt

Im Kampf gegen die Luftverschmutzung haben politische Entscheidungen eine Menge bewirkt. Das ist mal eine gute Nachricht bei all den Umweltdramen. Aber man soll sich nicht täuschen: Ohne Makel ist diese Nachricht nicht.

Die wohl wichtigste Einschränkung: Die Erfolge gelangen vor allem in europäischen und nordamerikanischen Ländern. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) atmen überhaupt nur zehn Prozent aller Menschen saubere Luft. 90 Prozent sind einer unterschiedlich intensiven Verschmutzung ausgesetzt. Weltweit verursacht das jedes Jahr sieben Millionen vorzeitige Todesfälle. Besonders Entwicklungs- und Schwellenländer erleben heute noch ähnlich beklemmende Situationen wie damals das Ruhrgebiet. Das betrifft osteuropäische Kohlereviere oder die Metropolen von Ägypten, Nigeria, China, Peru. Einer Studie der Universität Chicago zufolge verkürzt sich die Lebenszeit der Menschen allein als Folge der Feinstaubbelastung im weltweiten Durchschnitt um 1,8 Jahre. Doch die Unterschiede sind groß. In der EU sind es ein bis zwei Monate, in Indien 4,3 Jahre.

Das Land hat einige der dreckigsten Städte der Welt. In Delhi wollte der Smog im Winter 2017 wochenlang nicht abziehen, rund 18 Millionen Einwohner hielt er in einer Mischung aus Gasen, Staub- und Rauchpartikeln gefangen. Auch hier kam vieles zusammen: nicht enden wollender Nebel, die Emissionen aus Kraftwerken, Industrieanlagen und Auspuffen, vor allem die der 50.000 Lkw, die täglich durch die Stadt donnerten. Staub von unzähligen Baustellen. Dazu Rauchwolken aus dem benachbarten Punjab, wo Landwirte Erntereste verbrannten. Der Markt für Luftfilter und Schutzmasken boomte. Patienten mit Asthma und Bronchitis drängten sich in den Notaufnahmen.

Angesichts der wiederkehrenden Smoghölle bemüht sich auch die indische Regierung, die Ursachen zu bekämpfen, etwa mit Vorschriften für emissionsarme Treibstoffe oder Verboten für dreckigen Petrolkoks. Doch die Folgen des rasanten Wirtschaftswachstums für die Luftqualität hat sie nicht ausgleichen können – anders als es Deutschland im Lauf der Jahrzehnte gelang.

Als der SPD-Politiker Willy Brandt im Bundestagswahlkampf 1961 einen "blauen Himmel über dem Ruhrgebiet" forderte, wurde er noch verlacht. Damals galt das "Ortsüblichkeits-Prinzip": Wo die Luft sauber war, mussten Schadstoffgrenzen eingehalten werden. War sie, wie im Kohlerevier, im übergeordneten wirtschaftlichen Interesse dreckig, dann sollten die Menschen dort eben damit leben.

Doch die Bürger begannen sich gegen diese Zumutung zu wehren. Der wachsende Wohlstand des Wirtschaftswunders brachte nicht nur höhere Schadstoffkonzentrationen, sondern auch Erkenntnisse über deren gesundheitliche Auswirkungen mit sich. Unübersehbar war das Waldsterben in den Hochlagen der Mittelgebirge. Der Kampf um die Atemfreiheit und für den Wald wurde zum Katalysator für die neue Umweltbewegung. Ihr Druck erzwang erste Grenzwerte für Emissionen.

Anfangs baute die Industrie lediglich höhere Schornsteine. Die Luftschadstoffe wurden dadurch nicht reduziert, sondern nur so weiträumig verteilt, dass sie nirgendwo die erlaubte Konzentration überschritten. Im Ruhrgebiet halbierte sich die Schwefelbelastung, dafür fiel nun in halb Europa saurer Regen.

Daraufhin erließ Brüssel schärfere Abgasvorschriften. Statt hoher Schornsteine mussten Filter her. Schon 1988 waren vier Fünftel aller Kohlekraftwerke mit einer Rauchgaswäsche nachgerüstet, die anderen wurden bis 1993 stillgelegt. Bei den Autos verringerten bleifreies Benzin und Katalysatoren die Schadstoffmengen. Eine wachsende Energie- und Industrieproduktion kann also mit einer sinkenden Schadstoffbelastung einhergehen. Die anfangs zögerliche deutsche Wirtschaft profitierte letztlich vom Export der immer ausgefeilteren Filtertechnik.