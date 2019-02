Viele vor mir haben die Machtausübung der Kirche schon kritisiert. Doch es ist so gut wie nichts darüber bekannt, aus welchen Motiven Geistliche sexuellen Missbrauch begehen. Niemand kennt die biografischen Hintergründe der Täter und Opfer – die Empfindungen aller Beteiligten gehen oft in allgemeiner Empörung unter. Meine Thesen zum Missbrauch innerhalb der Kirchen sind auf dem Boden meiner Praxis als Psychoanalytiker und Theologe gewachsen. Durch meinen Beruf habe ich seit Jahrzehnten mit Fällen zu tun, in denen die Kirchen destruktiv auf Menschen einwirken.

Ich erlebe Christen, die wegen ihrer religiösen Bindung und des daraus entstandenen Über-Ich-Ideals in wahnhafte Zustände oder gar zu Selbstmordversuchen getrieben wurden. Ich erlebe Christen, die unter dem Deckmantel der Nächstenliebe Gewalt ausüben. "Meine" Fälle betreffen die katholische ebenso wie die evangelische Kirche. Ich behandle Opfer ebenso wie Täter sexuellen Missbrauchs. Dessen Hauptursache liegt nicht in Glaubensinhalten. Sie liegt in der großen, oft uneingeschränkten Macht von Kirchenrepräsentanten, die diese Macht missbrauchen. Sie liegt in einem moralischen Anspruch, der so hoch ist, dass die Kirchen sich nicht eingestehen können, wenn sie ihm nicht genügen.

Die Vertuschung sexuellen Missbrauchs in der Kirche geschah ja keineswegs nur aus Zynismus und zum Zweck des Machterhalts, sondern auch aus Scham: Priester fühlten sich von den Verbrechen anderer Priester befleckt. Geistliche, die lebenslang ihre eigene triebhafte Seite verdrängt hatten, waren außerstande, sich mit der gewaltsam ausgelebten Triebhaftigkeit ihrer Amtsbrüder zu konfrontieren.

Bernd Deininger ist Theologe und Chefarzt der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie in Nürnberg. Mehr Thesen über das Innenleben der Kirchen veröffentlichte er als Buch: Wie die Kirche ihre Macht missbraucht (Fischer).

Sigmund Freud hat die Religion abfällig als "kollektive Zwangsneurose" bezeichnet. Man muss dieser radikalen Kritik nicht folgen, um zu sehen, dass die kirchliche Strafmoral, dass die Abwertung von Sexualität zwanghaftes und neurotisches Verhalten begünstigt. "Ich mache das nur, weil ich euch liebe", pflegte der Dekan meiner Schule zu sagen, wenn er uns Kinder mit dem Rohrstock auf die Finger schlug. Ich erinnere mich, wie mich das irritierte, weil sich nichts von dem, was der Dekan tat, nach Liebe anfühlte. Züchtigungen waren in meiner Kindheit und Jugend der Fünfzigerjahre nicht ungewöhnlich, aber vom Religionslehrer erfuhren wir sie besonders häufig. Später wurde er von einem jüngeren Vikar abgelöst, der uns anwies, uns über die Schulbank zu legen, bevor er uns aufs Gesäß schlug. Wir fühlten uns ausgeliefert und schwach.

Solche Erfahrungen hielten mich zwar nicht davon ab, gern in die Kirche zu gehen und an einen Gott zu glauben, der mir freundlich gesinnt ist. Schwieriger wurde es jedoch, als ich älter wurde. "Lasst die Finger von den Geschlechtsteilen!", gebot der Vikar, "wenn ihr masturbiert, läuft euch das Rückenmark aus!" Allein der Gedanke an Selbstbefriedigung war sündig. Wir sollten nicht hinter Mädchen herstarren, kein Bier trinken und uns auch sonst nicht vergnügen. Derlei Verbote ließen uns bedrückt zurück. Der Vikar heftete allem, was Spaß machte, den Makel der Sündhaftigkeit an. Jedes lustvolle Erlebnis sollte von dem Gefühl begleitet sein, etwas Falsches zu tun. Obwohl ich Gott weiterhin für freundlich hielt, litt ich unter der Furcht, ihm zu missfallen. Wie konnte dem Vikar das gelingen?

Weil er die Macht hatte, zu bestimmen, was gut und schlecht sei, ohne dass man dies infrage stellen durfte, denn er leitete seine Macht von der Allmacht Gottes ab. Freud sagt: Teilhaber großer Macht nehmen sich als auserwählt wahr. Wenn sie diese Macht zu ihrem eigenen Vorteil missbrauchen, so entwickeln sie Schuldgefühle, die eine Ideologie der eigenen Sündhaftigkeit, Unterwerfung und Selbstbestrafung entstehen lassen.

Und die Beichte? Sie spricht von der Sünde frei, hält das Bewusstsein der Sündhaftigkeit aber wach. Bis heute fühlen sich Christen schlecht, wenn sie eine vermeintliche Sünde begangen haben, obwohl der Begriff kaum mehr zeitgemäß ist. Das gilt insbesondere im Bereich der Sexualmoral. Noch im Jahr 1992 verurteilte Papst Johannes Paul II. im Katechismus der katholischen Kirche nicht nur Prostitution, Vergewaltigung und Pornografie, sondern auch Masturbation, Unzucht und Unkeuschheit. "Unkeuschheit ist ein ungeregelter Genuß der geschlechtlichen Lust oder ein ungeordnetes Verlangen nach ihr. Die Geschlechtslust ist ungeordnet, wenn sie um ihrer selbst willen angestrebt und von ihrer inneren Hinordnung auf Weitergabe des Lebens und auf liebende Vereinigung losgelöst wird." Missbilligt wird hier also nicht nur Sexualität außerhalb der Ehe, sondern allein der Gedanke daran. Was geschieht mit Menschen, die ständig mit einem moralischen Ideal konfrontiert sind, dem sie nicht entsprechen können? Was geschieht mit Priestern, die sich etwas schier Unmögliches abverlangen?