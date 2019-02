Es ist Mitternacht, und es regnet in Strömen, als Cesar Sayoc seiner Chefin anbietet, sie in seinem Kleinbus nach Hause zu fahren. Debra Gureghian hat gerade die Pizzeria zugesperrt, die sie im wohlhabenden Teil von Fort Lauderdale in Florida leitet. Sayoc ist ihr Pizza-Ausfahrer für die Abendschicht. Tagschichten gibt sie ihm nicht, denn Sayocs Wagen passt nicht so recht in die Geschäftsviertel der Stadt. Die Fenster des weißen Kleinbusses sind mit Bildern von Donald Trump zugeklebt und mit Fotos von Demokraten wie Hillary Clinton und Barack Obama, über die ein Fadenkreuz gelegt ist. Auch Ku-Klux-Klan-Aufkleber und Nazi-Symbole hat Debra Gureghian schon an dem Bus gesehen.

Sayoc arbeitet seit knapp einem Jahr für die Pizzeria. Immer wieder hat er Debra Gureghian prophezeit, dass sie als Lesbe gemeinsam mit Schwarzen, Juden und Muslimen in der Hölle schmoren werde. Andererseits befolgt er zuverlässig ihre Anweisungen, ist immer ordentlich gekleidet und stets freundlich zu den Kunden. Cesar Sayoc mag ein homophober Rassist sein, aber gefährlich ist er nicht. So denkt Debra Gureghian damals. Also steigt sie in dieser Nacht dankbar zu ihm in den Wagen.

Gut ein Jahr ist diese Fahrt her. Debra Gureghian sitzt in ihrem Restaurant und erzählt von ihrem früheren Angestellten Cesar Sayoc. Bilder von ihm und seinem Kleinbus sind inzwischen um die Welt gegangen.

Die erste Bombe trifft am 22. Oktober 2018 per Post bei dem Investor George Soros in New York ein. Einen Tag später wird bekannt, dass eine identische Briefbombe bei der ehemaligen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton angekommen ist. Am Morgen des 24. Oktober findet der Secret Service eine Bombe im Posteingang des früheren Präsidenten Barack Obama. Wenig später evakuiert CNN sein Gebäude in New York. Dort ist ein Umschlag mit einer Bombe aufgetaucht, der für den ehemaligen CIA-Chef John Brennan bestimmt war, einen regelmäßigen Gast-Experten bei dem Fernsehsender. Der Schauspieler Robert De Niro ist ein weiterer Adressat. Der frühere Vizepräsident Joe Biden bekommt gleich zwei Bomben, genauso wie die afroamerikanische demokratische Abgeordnete Maxine Waters und der Milliardär und Trump-Gegner Tom Steyer. Ein Sprengkörper ist für den schwarzen früheren Justizminister Eric Holder gedacht, ist aber falsch adressiert.

Die Spur der Briefbomben © ZEIT-Grafik

Keine der insgesamt 16 Bomben detoniert. Sie enthalten zwar explosives Material, aber keinen Zündmechanismus. Es bleibt unklar, ob der Täter die Sprengkörper falsch konstruiert oder absichtlich auf den Zünder verzichtet hat.

Die Bomben versetzen die USA in einen Ausnahmezustand. Was, um Himmels willen, ist mit diesem Land los? Wenige Wochen später stehen die Kongresswahlen an. Bringen sich die Anhänger der verschiedenen politischen Lager jetzt gegenseitig um? Die Fernsehsender berichten rund um die Uhr, immer mit der Frage: Wer hat die Bomben verschickt?

Am 26. Oktober verhaftet ein Großaufgebot des FBI auf einem Parkplatz in Florida einen Mann in schwarzem Muskelshirt. Ein Fingerabdruck wurde an einer der Bomben gefunden, an zwei weiteren Sprengkörpern gab es DNA-Spuren. Als Debra Gureghian die Fernsehbilder sieht, ist sie fassungslos. Der Mann im Muskelshirt ist Cesar Sayoc, ihr ehemaliger Pizza-Fahrer. In dem Kleinbus mit den Trump-Fotos, in dem Debra Gureghian damals mitfuhr, entdeckt das FBI einen Computer, darauf eine Datei mit den Anschriften weiterer prominenter Vertreter und Unterstützer der Demokraten. Außerdem Etiketten von der Art, wie sie auf den Paketen klebten.

Zum Zeitpunkt der Festnahme war Cesar Sayoc 56 Jahre alt. Die ZEIT hat mit zahlreichen Menschen gesprochen, die ihn kennen. Manche standen ihm nahe oder haben ihn sogar einmal geliebt, anderen blieb er fremd. Aus ihren Aussagen und Schilderungen ergibt sich das Bild einer amerikanischen Biografie, in der sich das persönliche Schicksal so sehr mit den ökonomischen und politischen Ereignissen verschränkte, dass schließlich nur noch Wut blieb.

Als Debra Gureghian in jener Regennacht Ende 2017 in Sayocs Bus steigt, fällt ihr als Erstes der Müll auf. Leere Bierdosen und Wodkaflaschen, dreckige Klamotten, verklebte Fast-Food-Verpackungen. Mc Donald’s, Taco Bell, Burger King. Dann sieht sie die Puppen auf dem Boden liegen. Barbie und Ken. Sie haben keine Köpfe mehr. Jemand hat sie abgeschnitten. Debra Gureghian erinnert sich, dass Sayoc ihr einmal das Messer gezeigt hat, das er immer im Schaft seines Schuhs versteckt hält. Sie spürt, wie Panik in ihr aufsteigt. Hat sie Sayoc falsch eingeschätzt? Wird er sie jetzt gleich angreifen, sie, die verhasste Lesbe?

Debra Gureghian greift nach dem Türöffner und überlegt, wie sie es schaffen könnte, aus dem fahrenden Wagen zu springen.

Als homosexuelle Frau sei sie Anfeindungen gewohnt, wird Debra Gureghian später im Gespräch in ihrem Restaurant sagen. Aber so viel Hass wie in den vergangenen Jahren sei ihr nie zuvor entgegengeschlagen. Die Bundespolizei FBI führt eine Statistik über sogenannte Hassverbrechen. Gemeint sind Straftaten, die durch Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und religiöse, politische oder sonstige Intoleranz motiviert sind. Die Zahl dieser Verbrechen steigt seit drei Jahren. Sie steigt, seitdem Donald Trump in den Präsidentschaftswahlkampf zog.