Station Neumayer III

Die Station Neumayer III löste 2009 ihre Vorgängerin ab. Neumayer II lag nur wenige Kilometer vom neuen Standort entfernt – allerdings ins Eis eingegraben. Seit 1981 arbeiten deutsche Polarforscher ganzjährig in der Antarktis. 1992 wurde die Station Neumayer II eingeweiht, 1999 begannen die Planungen für Neumayer III, am 20. Februar 2009 ging die neue Station in Betrieb.