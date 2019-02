Sergio Ramos, der Verteidiger von Real, hatte im Madrider Derby gegen Atlético einen Elfmeter verwandelt, da posierte er vor der Tribüne mit eng angewinkelten Ellbogen und Handgelenken, als imitiere er ein flatterndes Federvieh. Unten herum führte er dazu ein Getrampel auf, das an einen ambitionierten Kosakentanz erinnerte. Ramos schaute todernst. In der Hermeneutik, der Theorie des Verstehens, lautet ein zentraler Satz: In allen menschlichen Schöpfungen ist Sinn.

Ramos ist erwachsen und Weltmeister. Zu seinem Tänzchen war zu erfahren, dass er damit den üblichen Torjubel des Atlético-Stürmers Antoine Griezmann verspotte. Der Franzose, auch Weltmeister und erwachsen, zelebriert seine Treffer gern mit einer Pose, die dem Videospiel Fortnite entnommen ist. Es ist ein schadenfroher Tanz, der sich "Take the L" nennt und "Take the Loss" bedeutet: Akzeptiere die Niederlage. Wer in der Welt der erfolgreichsten Computerspiele nicht zu Hause ist, versteht den Fußball nicht mehr. Griezmann also formt – wie die feiernde Figur auf dem Schlachtfeld des Ballerspiels – mit Daumen und Zeigefinger vor seiner Stirn ein "L" und springt dazu das Kosakengehampel. Die Geste gilt als eine Verhöhnung des Gegners.

Solche Spielszenen mögen Teilen des Publikums vorkommen wie Erlebnisberichte aus der Kindertagesstätte. Allerdings ist die Verschmelzung dieser Kulturen nicht zu unterschätzen. Das Videospiel aus der Gattung der Survival-Shooter, dessentwegen schon im russischen WM-Quartier der deutschen Fußballnationalmannschaft angeblich das Internet abgeschaltet werden musste, weil die Spieler dort die Nächte durch zockten, hat die Grenzen der virtuellen Welt längst überwunden. Es durchdringt die realen Lebensbereiche von Menschen, die nun Siegestänzchen mit Namen wie "Reite das Pony", "Roboter", "Wurm" oder "Zahnseide" aufführen. Lionel Messi hat schon nach Fortnite-Vorbildern gejubelt, Paul Pogba und Kai Havertz. Alle machen es. Über 200 Millionen sogenannte Gamer spielen es. Es heißt, Fortnite berge ein extrem hohes Suchtpotenzial.

Die Lage ist ernst. Deutsche Politiker unterstützen das Vorhaben, das Gaming zur offiziellen Sportart zu erklären. Wahrscheinlich dauert es auch nicht lange, und der Torjubel wird als Studienfach an deutschen Universitäten anerkannt. Zahnseide. Robot Dance. Man wünscht sich die friedvollen Zeiten zurück, in denen Fußballer beim Jubeln bloß die Schwangerschaft der Freundin anzeigten. Andere wie der Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang bewiesen zumindest Geschäftssinn; der damalige Dortmunder zog bei seiner Torzeremonie mal eine Maske mit dem Logo seines persönlichen Ausrüsters aus der Hose. Derlei Spektakel sind ebenso aus der Mode gekommen wie der Klose-Salto und der Balotelli-Striptease.

Als immergrüne Variante des Torjubels hat sich dagegen der Nicht-Jubel gehalten – inszeniert von Spielern, die gegen ihren Ex-Verein trafen. Damit wird eine Verbundenheit mit den verlassenen Anhängern vorgespielt, ein geheucheltes Mitleid. Entsprechend defensiv freute sich neulich der Frankfurter Torschütze Ante Rebić im Spiel gegen Werder Bremen – allerdings nur, weil er glaubte, er spiele gerade gegen seinen früheren Verein RB Leipzig. Irgendwie hatte er die Spieltage oder die Stadien verwechselt.

Dass nun aber der von Frankfurt an Hannover 96 ausgeliehene Angreifer Nicolai Müller so reserviert feierte, als er zweimal gegen den 1. FC Nürnberg traf, hatte nicht seinen Ursprung in einer Verwechselung (etwa von Franken und Frankfurt). Müller muss einfach vorsichtig sein. Als Spieler des Hamburger SV hatte er sich bei einer ausgiebigen Jubelpirouette, dem sogenannten Helikopter-Tanz, einst einen Kreuzbandriss zugezogen. Jubeln ist immer auch ein Intelligenztest.