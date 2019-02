Ob in den Fachkreisen oder in der Presse: Landauf, landab wird augenblicklich immerfort diskutiert über die Ordnung der Welt, die ins Rutschen gerät, und besorgt gesprochen über die Außen- und Sicherheitspolitik, deren Akteure nicht mehr verlässlich sind. In München laufen die Vorbereitungen zur 55. Sicherheitskonferenz, und wir können uns schon jetzt vorstellen, dass Artikel und Schlagzeilen erneut fragen werden: Geht es überhaupt noch weiter mit einer wertebasierten Weltordnung; wie ist es mit dem Multilateralismus; können wir nach Trump und anderen Menschen, die in der Welt große Schatten werfen, noch damit rechnen, dass ein friedliches Zusammenleben Zukunft hat?

Mit Erschrecken sehen wir die zunehmende Friedlosigkeit und eine Erosion des Vertrauens zwischen den Staaten. Vor fünf Jahren, bei der Eröffnung der 50. Münchner Sicherheitskonferenz, habe ich in dieser Stadt laut darüber nachgedacht, welches Format Deutschland in Europa und in der Welt haben solle. Es erschien mir wichtig, die Landsleute daran zu erinnern, dass wir mit dem Vertrauen, das wir zum Rechtsstaat, zur Demokratie, zur Freiheit entwickelt haben, eine Nation geworden sind, auf die man sich verlassen kann. Dazu kommt eine erhebliche wirtschaftliche Stärke, die uns zu einem wichtigen Partner verschiedener Nationen macht. Deutschland, so meinte ich, müsse sich daher in verschiedenen Bereichen internationaler Zusammenarbeit stärker einbringen – nicht nur, aber auch auf dem Gebiet der Sicherheit.

Heute nun sehe ich Entwicklungen in unserem Land und auch bei unseren nahen und fernen Nachbarn, die mir Sorgen bereiten. Wie in fast allen europäischen Ländern hat sich auch bei uns der Populismus politisch etabliert. Vertreter einer rechtsnationalen Politikvariante sitzen im Deutschen Bundestag und in allen Landesparlamenten – eine Entwicklung, die uns lange nicht erreicht hatte, obwohl sie in unseren Nachbarländern schon lange auf der Tagesordnung war.

In Italien hat sich mit der Regierung aus Linkspopulisten und Rechtspopulisten ein demagogischer Politikstil eingeschlichen, der uns unvertraut ist und den ich in Deutschland nicht sehen möchte. Aber auch in den demokratischen Musterländern in Skandinavien – in wunderbaren, entwickelten Demokratien mit einem ausgeprägten Sozialstaat – gibt es Bewegungen, die Nationalismus in einer relativ starken Ausprägung wieder zu einem wichtigen Element der Politik machen. Polen und Ungarn haben sich unter rechtsnationalen Regierungen zu einer illiberalen Politik entschieden. In Frankreich gehen Zehntausende auf die Straße gegen einen Staatspräsidenten, der vor nicht einmal zwei Jahren noch Hoffnungsträger war. Und mit dem Austritt Großbritanniens droht der Europäischen Union die größte Bewährungsprobe seit ihrer Gründung. Alles relativ neue, relativ beunruhigende Entwicklungen, die das traditionelle Parteiengefüge vielerorts kräftig durchrütteln und dem europäischen Gefüge schon jetzt tiefe Risse zugefügt haben.

Im Osten und Nahen Osten sieht es noch bedrückender aus. Autokratische Führer lieben es, ihre Politik der Stärke der Stärke des Rechtes vorzuziehen. Sie bewegen sich aus dem Kreis der Demokratien heraus und empfinden es als legitim, Krisen und Konflikte auch in der eigenen Nachbarschaft zu provozieren oder, wie durch Russland geschehen, Territorien sogar völkerrechtswidrig zu besetzen. Darüber hinaus mischen sich Russland, der Iran, auch die Türkei offen in den syrischen Bürgerkrieg ein, mal als Verbündete, mal als Gegner, um ihre großmachtpolitischen Interessen abzusichern und sich in der Region als permanenter Machtfaktor zu etablieren. Über die massiven außenpolitischen Vorstöße von China habe ich dabei noch gar nicht gesprochen. Mit gewaltigen Investitionspakten kaufen sie sich entlang der Seidenstraße ein bis Osteuropa, gestützt auf ein imponierendes wirtschaftliches Wachstum bei gleichzeitiger Stabilisierung einer vormodernen Herrschaft der wenigen über die vielen.

Das alles könnten wir noch leichter ertragen, wenn unsere Hauptpartner des Westens, die Vereinigten Staaten, in der Weise verlässlich wären, wie sie es für uns Europäer über Jahrzehnte waren. Aber verunsichert durch den unberechenbaren Gestus von Donald Trump sind nicht nur die Amerikaner, sondern natürlich auch wir Europäer. Ich bin ein Herzens-Atlantiker, und ich werde niemals die Rolle der Vereinigten Staaten für den Erhalt der Freiheit in Europa vergessen. Mir ist auch der dortige Präsident wirklich suspekt, aber daraus abzuleiten, dass wir einen Rückzug der Vereinigten Staaten als günstig für den ganzen Erdball betrachten sollten, würde ich für einen ganz schwerwiegenden Irrtum, schlichtweg für politische Dummheit halten. Ich sehe nicht, dass das vielleicht sogar führungswillige Frankreich zusammen mit dem eher nicht führungsbereiten Deutschland an die Stelle dessen treten könnte, was Amerika für uns sicherheitspolitisch geleistet hat. Mit welchen Potenzialen und mit welcher inneren Haltung sollten denn diese beiden größten Länder das bewältigen? Gleichwohl halte ich eine Stärkung der europäischen Verteidigung für sinnvoll.

In Sicherheitsfragen herrscht in den reichen Ländern des Westens allerdings eine gewisse Sorglosigkeit, verbunden mit einem weitverbreiteten Wunschdenken. Herfried Münkler nennt unsere Zeit die "postheroische" Zeit. Ich weiß zwar nicht, welche heroischen Zeiten für Deutschland besser waren. Aber wenn postheroisch bedeutet, nicht mehr zu wissen, was und wie wir uns verteidigen wollen, dann kann da irgendetwas mit unserem Nationalgefühl nicht stimmen.

Bundespräsidenten machen sich meist rar, das gilt auch für solche außer Dienst. Es war also eine kalkulierte Pointe, dass Joachim Gauck eine Woche vor Eröffnung der renommierten Sicherheitskonferenz in München vorbeischaute, um den ab Freitag dort versammelten Mächtigen seine Sicht auf Trump, China und die deutsche Unlust an der Selbstverteidigung mit auf den Weg zu geben – fünf Jahre nach seiner aufsehenerregenden Rede auf ebendieser Konferenz, in der er mehr deutsches Engagement in der Welt gefordert hatte.

Zusätzlich zu diesen außenpolitischen Problemen haben wir es noch mit inneren Problemen zu tun. Wir erleben große Unsicherheit und eine diffuse Angst, vielleicht vergleichbar nur mit großen Umbruchzeiten wie der Kopernikanischen Wende oder dem Beginn des Industriezeitalters. Viele fürchten heute die neue Welt der Computer, der künstlichen Intelligenz, viele fühlen sich nicht oder nur unzureichend ausgestattet mit Wissen über das Funktionieren der vernetzten digitalen Welt. Sie fürchten sich vor dem Verlust ihrer Autonomie und sind sich unsicher, welche Rolle sie in der Zukunft einnehmen werden.