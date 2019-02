Ich liebe es, Geschichten aufzuschreiben, die ich mir selber ausdenke. Das hat angefangen, als ich die Narnia-Bücher, Harry Potter und Der Herr der Ringe zum ersten Mal gelesen habe. Die Liebe zum Schreiben ist nicht zu vergleichen mit der Liebe zu meiner Familie. Bei der ist es eher im Bauch, der fühlt sich irgendwie so ganz voll an. Wenn ich eine Geschichte schreibe, dann sitzt das eher im Kopf. Der wird ganz warm, wie eine Maschine, die arbeitet und langsam heiß wird. Das Gefühl des Liebens ist für jeden Menschen unterschiedlich. Es gibt manche, die haben das im Herzen. Aber es gibt manche, die haben das auch völlig woanders. So richtig erklären kann ich dieses besondere Gefühl nicht. Ich kenne auch Menschen, die haben so was nicht oder nur sehr wenig davon. Die sind nicht sehr glücklich. Jeder braucht etwas zum Lieben.

Emil, 11 Jahre

