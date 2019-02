Japan: Ungebremste Jagd auf Wale

Japans Wohlstand wäre nicht denkbar ohne die Kooperation mit den USA und seinen enormen Exportüberschuss. Doch die Bevölkerung altert, die Volkswirtschaft stagniert. China steigt zur Großmacht auf, und Japan sucht nervös nach seinem Platz in der Welt. Ökonomisch gliedert sich das Land unter Premierminister Shinzo Abe deshalb immer weiter in die Weltgemeinschaft ein. Als Donald Trump sich aus einem Freihandelsabkommen unter Pazifikanrainern zurückzog, trieb Abe stattdessen einen Vertrag mit der EU voran.

Abe weiß, dass sein Land die Welt zum Wachstum braucht, doch der Bevölkerung verkauft er den Wahlspruch: Japan zurückholen. So nahm er die Parolen von Trump und aus dem Brexit-Wahlkampf vorweg und gaukelte die Rückkehr zum Boom von 1990 vor. Abgesehen vom Freihandel betont Abe den Nationalismus, etwa bei der medienwirksamen Genehmigung von Rüstungsexporten oder im Umgang mit Zuwanderern, deren Arbeitskraft, nicht aber deren Lebensart er ins Land holen wolle. Im Dezember trat Japan aus der Internationalen Walfangkommission aus. Zuvor hatte es den Antrag gestellt, das Fangverbot für Zwergwale, für das seit 1986 ein Moratorium besteht, aufzuheben, da sie nicht mehr vom Aussterben bedroht sind. Als die Mitgliedsländer dagegenstimmten, nutzte Japan das als Rechtfertigung, der Institution fernzubleiben. Formal gesehen hat Japan recht, Zwergwale sind nicht mehr bedroht. Doch das Beharren auf der eigenen "Walfangkultur" und der angeblichen Wichtigkeit der Walfleischproteine für die Versorgungssicherheit offenbart die populistische Natur dieser Aktion: Seit Langem isst in Japan kaum noch jemand Walfleisch. Die Fangbranche wird nur durch Subventionen am Leben gehalten. Ab Sommer betreibt das vertraglich dann ungebundene Japan wieder kommerziellen Fang. Felix Lill



Ein japanisches Walfangschiff mit seiner Beute © Jeremy Sutton-Hibbert/Alamy/mauritius images

Brasilien: Der Regenwald gehört uns

Der neue brasilianische Rechtsaußen-Präsident Jair Bolsonaro und sein Außenminister Ernesto Araújo geben sich gern isolationistisch. Zu seinem Amtsantritt hielt Araújo eine wirre Rede voll antiker Zitate und Bibelverweise. Er sei gegen "Globalismus", sein Ministerium existiere "für Brasilien, nicht für die globale Ordnung". Gleich wurden Fakten geschaffen: Das Land trat aus dem UN-Migrationspakt aus und stellte die Kooperation in der Gruppe der Brics-Schwellenländer ebenso infrage wie im südamerikanischen Handelsblock Mercosur. Immerhin reiste Bolsonaro nach Davos zum Weltwirtschaftsforum, der Zentralkundgebung der Globalisierungseliten, was als Signal der Mäßigung gewertet wurde. Dort sprach er aber nur allgemein, schöpfte seine Redezeit nicht aus und ließ die Pressekonferenz platzen.

Die Regierung Bolsonaro hat eine Fülle von Umweltschutzregeln und Schutzbestimmungen für indigene Völker ausgehebelt und dazu aufgefordert, den für das Weltklima wichtigen Amazonas-Regenwald wirtschaftlich zu erschließen. Vielerorts sind Zusammenstöße zwischen Holzfällern und Ureinwohnern gewaltsam eskaliert.

Doch Bolsonaros "Uns ist egal, was die Welt denkt"-Fraktion ist nicht allein in der Regierung: Der andere Block sind die Militärs. Viele sind Minister und Berater Bolsonaros, der selbst Hauptmann war. Kenner der politischen Szene erwarten für die kommenden Jahre eine Arbeitsteilung: Bolsonaro und seine Gefolgschaft klopfen Sprüche, die militärischen Köpfe machen Politik. Das könnte die Abschottung abmildern. Die Militärs neigen zur Realpolitik und halten wenig von Isolationismus. Erste Anzeichen gibt es schon. Der Vizepräsident General Mourão stellte in einem Interview die Eignung des Außenministers Araújo infrage. Und während Bolsonaro in Davos weilte, empfing sein Vize den deutschen Botschafter und Unternehmer aus aller Welt. Thomas Fischermann

Russland: Fremde Lebensmittel unerwünscht

Sanktionen haben in Russland den Agrar-Protektionismus wiederbelebt. Die Rede ist aber nicht von den Strafmaßnahmen, die westliche Staaten gegen die Moskauer Regierung verhängten wegen der Annexion der Krim und des Krieges mit der Ukraine. Es geht vielmehr um das von Wladimir Putin 2014 verhängte Einfuhrverbot von Lebensmitteln aus der EU und anderen westlichen Ländern. Die Sanktionen trafen die russische Bevölkerung, weil sie die Preise nach oben trieben. Aber sie zielten auf die EU, die vor 2014 der größte Lebensmittellieferant Russlands war.

Fast fünf Jahre später ist die russische Regierung so begeistert vom eigenen Importverbot, dass der Präsident es bis Ende 2019 verlängert hat – noch bevor der Westen seinerseits über die Verlängerung seiner Sanktionen entschieden hat. Russland leidet seit Jahren an magerem oder gar keinem Wachstum, die Landwirtschaft ist da einer der wenigen Lichtblicke. Das Importland Russland ist im Schutze der Anti-EU-Sanktionen innerhalb weniger Jahre zum Agrarexporteur geworden. Im Jahr 2017 verkaufte Russland Getreide für mehr als 20 Milliarden Dollar ins Ausland. Zum Vergleich: Der russische Rüstungsexport brachte nur 16 Milliarden Dollar ein. Auch die Milchindustrie und die Produktion von Geflügel- und Schweinefleisch erleben einen Aufschwung. Sogar Tomaten werden im Süden angebaut. Einige Agrokonzerne stellen mittlerweile mehr her, als die Russen konsumieren können. Russische Staatsmedien bejubeln die neue "Autarkie" und die Tatsache, dass Russland, die "Kornkammer der Welt", mittlerweile mehr Weizen ausführt als die USA.

Der neue Protektionismus erfüllt die Regierung so mit Stolz, dass sich der russische Landwirtschaftsminister öffentlich wünscht, die Sanktionen mögen das nächste Mal gleich um zehn Jahre verlängert werden. Michael Thumann