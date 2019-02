Als im Frühjahr 2018 in Armenien die "Samtene Revolution" gegen eine korrupte und zunehmend autoritäre Regierung begann, blickte buchstäblich die ganze Welt auf das kleine Land im Südkaukasus. Millionen Armenier leben in der Diaspora und fieberten mit der Protestbewegung und ihrem Anführer Nikol Paschinjan mit. Oder sie setzten sich gleich ins Flugzeug. Die Musiker der berühmten amerikanisch-armenischen Metalband System of a Down traten in Jerewan auf, Charles Aznavour und Kim Kardashian unterstützten die Demonstranten. Die Erwartungen in Paschinjan, einen ehemaligen Journalisten, schienen überwältigend.

Am 8. Mai wurde Paschinjan unter dem Druck der Proteste zum Premierminister ernannt, im Dezember gewann sein Bündnis mit rund 70 Prozent der Stimmen die Parlamentswahlen. Nach dem Machtwechsel erwarten Paschinjan enorme Herausforderungen: die Überwindung der Oligarchie, gute Beziehungen sowohl zu den USA wie zum Nachbarn Iran, zu Russland wie zur EU. Gleichzeitig schwelt der Konflikt in Berg-Karabach weiter.

DIE ZEIT: Herr Paschinjan, warum haben Sie geschafft, woran andere zuletzt gescheitert sind?

Nikol Paschinjan: Was in Armenien geschah, war einmalig. Der wichtigste Grund für den Erfolg war, dass die vorherige Regierung keine Legitimität hatte. Die meisten Wahlen in den vergangenen Jahren waren gefälscht. Unser Volk konnte sein Recht nicht wahrnehmen, das Parlament und die Regierung zu bestimmen. Was die Methoden unserer Revolution angeht, so war und ist Gewaltlosigkeit unsere Überzeugung. Wir wollen aus Armenien ein gewaltfreies Land machen.

ZEIT: Kann es Situationen geben, in denen Sie gewalttätigen Widerstand für gerechtfertigt halten?

Paschinjan: Nein, natürlich nicht. Von Beginn unseres Protestes an waren das bekannteste Symbol unserer Bewegung die erhobenen und geöffneten Hände. Es beschrieb unsere Absichten: Selbst wenn die Regierung Gewalt anwenden würde, würden wir nicht mit Gewalt antworten.

ZEIT: Die ersten erfolgreichen Protestaktionen junger Leute begannen schon 2010. Aber erst mit Ihnen gelang der politische Wandel. Braucht es einen Anführer, um Erfolg zu haben?

Paschinjan: Mein wichtigster Beitrag zur Führungsrolle war der, dass ich erklärte: Ich bin nicht der Anführer. Von da an dezentralisierte sich unsere Revolution, die Bewegung wuchs an. Damit war es für Regierung und Polizei schwerer, uns zu kontrollieren und zu stoppen. Wir stellten nur wenige Bedingungen an unsere Anhänger: Die Aktionen mussten gewaltfrei bleiben. Und es durfte keinerlei Ausdruck von Hass geben. Wir wollten der Welt zeigen, was die Armenier über die Lage denken. Die wahren Anführer unserer Revolution waren die Bürger Armeniens.

ZEIT: Aber Sie riefen zum Generalstreik im ganzen Land auf, und alles stand still. Am nächsten Tag forderten Sie, dass alle wieder normal zur Arbeit gehen, und die Menschen folgten Ihnen.

Paschinjan: Das war ein gemeinsamer Prozess. Daraus ergab sich, was wir als Nächstes tun sollten. Ich war lediglich der Sprecher.

ZEIT: Es gab die sogenannten Farbenrevolutionen in Osteuropa. Doch nicht überall, wo die Revolutionäre an die Macht kamen, wurde die Lage besser. Warum sollte das in Armenien gelingen?

Paschinjan: Unsere Revolution ist keine Farbenrevolution. Bei uns war keine ausländische Macht involviert ...

ZEIT: ... die USA, die EU, wie nach Protesten immer wieder von autoritären Regierungen behauptet wird ...

Paschinjan: Es war ein rein interner Prozess, kein politisches Spiel. In unsere Revolution waren nur die Bürger Armeniens involviert, die eine bessere Zukunft wollen.