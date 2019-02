von: Bodo Ramelow (Linke), Ministerpräsident Thüringens, am 26. Januar 2019 in der Welt

Ich plädiere dafür, den Osten differenziert zu zeigen, statt ihn schlechtzureden. Ich will seine Probleme nicht verharmlosen, aber ich will auch seine Stärken zeigen. Es gibt viel, was der Osten bereichernd in den Prozess des Zusammen- wachsens einbringen kann. Ich verkürze es auf die Formel: Wir haben hier schon vieles hinter uns, was der Westen noch vor sich hat.