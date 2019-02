Vor einigen Tagen stand das Bauhaus plötzlich in Berlin. Der berühmte Werkstattflügel mit dem vertikalen Schriftzug, von Walter Gropius 1925 entworfen, war von Dessau einfach bis vor die Akademie der Künste am Hanseatenweg gefahren worden. Die Passanten staunten und lachten, denn dieses Bauhaus war geschrumpft, im Maßstab eins zu sechs. Also ungefähr in jenem Verhältnis, das eine Barbiepuppe zu einem ausgewachsenen Menschen hat. Und trotzdem ist dieses von dem Berliner Architekten Van Bo Le-Mentzel geplante und auf einen Anhänger gebaute Tiny Bauhaus begehbar, ja mit seinen 15 Quadratmetern sogar bewohnbar. Zwei, drei, vier Menschen können hier schlafen. Es gibt in dieser sogenannten Wohnmaschine ein Ausziehsofa, eine kleine Küche und eine – in Backsteinoptik ausgekleidete – Dusche.

Das kleine Bauhaus ist ein ziemlich großer Verfremdungseffekt, ein Objekt, das zur Diskussion anregen soll. Allerdings nicht so sehr über die Planungsgeschichte dieses Gebäudes, sondern vor allem zu "neokolonialen Machtstrukturen in Gestaltungspraxis, -theorie und -lehre", wie Elsa Westreicher und Bonaventure Soh Bejeng Ndikung sagen. Die beiden Kuratoren vom Kunstzentrum Savvy Contemporary haben sich das Projekt anlässlich des hundertsten Bauhaus-Jubiläums zusammen mit dem Architekten Le-Mentzel ausgedacht, Westreicher hat schon drei Wochen lang in dem rollenden Bauhaus in Dessau gelebt – und die Besucher dort in Diskussionen über Rassismus, eurozentristische Bevormundung und den nicht so gelungenen Export von Bauhaus-Architektur nach Afrika verwickelt.

Es ist eine Aktion ganz nach dem Geschmack von Savvy Contemporary, das vor knapp zehn Jahren in Neukölln gegründet wurde. Der in Kamerun geborene Gründer Bonaventure Soh Bejeng Ndikung hatte zuvor unter anderem auch in Berlin studiert, er promovierte in Biotechnologie. Seinen ersten Kunstraum eröffnete er in Rixdorf, jenem Berlin-Neuköllner Stadtteil, der im 18. Jahrhundert stark durch böhmische Flüchtlinge geprägt wurde: Das Thema Migration, die Auseinandersetzung mit Kunst aus Afrika, Lateinamerika und Asien standen für ihn im Zentrum. Neben Ausstellungen veranstalteten Ndikung und sein schnell wachsendes Team auch Diskussionen, Performances und Filmreihen.

Und so entwickelte sich aus einem kleinen Neuköllner Kunstraum bald eine Institution, die heute ein anderes Haus der Kulturen der Welt ist, ein Humboldt Forum von unten: Insgesamt 34 Frauen und Männer arbeiten inzwischen in verschiedenen Projekten für Savvy, das vor drei Jahren in ein umgebautes Krematorium im Wedding umgezogen ist. Hier gibt es eine Bibliothek zu postkolonialen Theorien, eine eigene Dokumentations- und Publikationsabteilung, Ausstellungsräume, einen spektakulären Kuppelsaal und eine Küche. Denn zwischen all den Videoinstallationen und Symposien zu Kreolisierung und Ökofeminismus gibt es irgendwann auch immer etwas zu essen, Wein und Musik. Freudlos ist die Atmosphäre hier trotz all der schweren Themen nicht, langweilig wird einem auch nicht so schnell.

Nicht nur die Vortragenden, die Künstler und Performer kommen aus Lagos, Prag oder Manila, auch das Publikum speist sich zu einem großen Teil aus in Berlin lebenden Migranten und Expats. Hier werden auf Englisch, Italienisch oder Hindi neue Netzwerke geknüpft und Projekte wie "Dis-Othering als eine Methode", "Ökologien der Dunkelheit" oder "Muschis mit Schwänzen" ins Leben gerufen. Für AfD-Abgeordnete muss sich der Besuch von Savvy Contemporary wie ein wahr gewordener Albtraum anfühlen, so fröhlich werden hier Identitäten dekonstruiert und neu zusammengemischt.

Für die Besucher ist dieser Ort ein spielerisches Museum mit Malerei und Videoinstallationen von fünf Kontinenten, ein partizipatives Archiv zur deutschen Kolonialgeschichte und eine sehr freie Universität für offenes Denken. Hier werden noch einmal alle Theorien der kritischen Cultural Studies durchexerziert, man zitiert die afroamerikanische Feministin bell hooks oder Jacques Derrida. Vielleicht nicht immer auf dem allerhöchsten akademischen Niveau, aber dafür wird hier auch mal mithilfe von Performances und DJs "durch den Körper gedacht". Und ein Kulturanthropologe der Humboldt-Universität beforscht das Ganze obendrein.

Die Arbeit des Kulturzentrums ist dabei höchst prekär, es gibt bisher keine öffentliche Kernförderung. Man hangelt sich von einer Projektförderung zur nächsten, ein Freundeskreis hilft, viel Arbeit geschieht auf freiwilliger Basis – auch für den Eintritt zu Veranstaltungen werden meist nur Spenden verlangt. Trotzdem gibt es für das kommende Jahr schon wieder ein dichtes Programm, die künstlerischen Co-Direktorinnen Elena Agudio und Antonia Alampi planen unter anderem Ausstellungsprojekte zu "Ultrasanity" und Anti-Psychiatrie, zu "Agropoesie" und dem Widerstandskampf von Bäuerinnen in Chiapas sowie zur Geschichte des globalen Handels mit Giftmüll, ein Projekt, an dem die Künstlerin Natascha Sadr Haghighian mitarbeiten wird.

Auch das kritische Bauhausprojekt reist weiter, im April wird es in Kinshasa halten, im Oktober in Hongkong, zwischendurch im Sommer noch einmal in Berlin Station machen. In Gesprächen und Workshops wollen die Kuratoren und der Architekt mit den Menschen vor Ort überlegen, wie ein neues Bauhaus, eine neue Schule für Gestaltung in Zukunft aussehen könnte. Warum es vielleicht besser ist, in Afrika nicht mehr mit Glas, Stahl und Beton zu bauen, sondern wieder mit Erde und Lehm. Ganz ohne Scham werden sie dabei auch wieder die ganz große Frage stellen: Wie kann man ein neues Leben denken?