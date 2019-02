Längst schon hat die SPD aufgehört, bloß eine Partei zu sein, vielmehr ist sie zu einem Medium geworden, in dem das politische System in Deutschland seine Ängste ausagiert. Im Grunde glaubt man, der Niedergang der SPD sei gleichbedeutend mit der Krise der Volksparteien, die wiederum das nahende Ende der bundesdeutschen Demokratie bedeuten könnte. In fast schon therapeutischer Sorge schart sich die Republik um die Sozialdemokratie. Und pflichtschuldig empört sich der politische Gegner dieser Tage über den sozialpolitischen Linksschwenk der Genossen, in der kaum verhohlenen Hoffnung, dieser Gegenwind werde die älteste Partei Deutschlands wieder in volksparteiliche Höhen steigen lassen.

"Krise der SPD", das ist in den Politikwissenschaften mittlerweile ein eigener Forschungsbereich. Auch die Gründe für die Krise sind bereits kanonisch. Seit Jahren sollen sie den Niedergang erklären und fassen ihn doch nicht wirklich.

Die SPD ist in der Krise, weil sich die klassischen Arbeitermilieus aufgelöst haben. Schon. Aber warum liegt dann die Union in den Umfragen nicht ebenfalls bei 17 Prozent, da deren katholische Stammwählerschaft auch nicht mehr so genau weiß, wo in ihrem Dorf die Kirche steht.

Die SPD ist in der Krise, weil die anderen Parteien (außer der FDP) ihr Wählerinnen und Wähler abspenstig machen. Schon. Aber wieso gewinnen alle anderen Stimmen bei der SPD und nicht umgekehrt?

In ganz Europa sind die Sozialdemokraten in der Krise. Schon. Aber warum gelingt es dann einem älteren Herrn in Großbritannien, Labour zu reanimieren? Wieso halten sich die spanischen Sozialdemokraten recht wacker? Wieso entstehen aus sozialistischem Denken in Griechenland und in Portugal neue Parteien? Und vor allem: Warum passiert von alldem in Deutschland – nichts?

Es muss mit der SPD ein besonderes Problem geben. Vielleicht liegt der tiefste Grund für ihre Existenzkrise ausgerechnet in dem, was ihr am wertvollsten und am unbezweifelbarsten erscheint – in ihrer Geschichte. Einer Geschichte, die in jeder Jubiläumsrede von Neuem als Saga von zähem, zuweilen heroischem Widerstand und historischem Erfolg erzählt wird. Die Erzählung ist in manchem zutreffend, aber am Ende lässt sie das Rätsel eher noch gewaltiger erscheinen, warum die älteste und verdienstvollste Partei Deutschlands heute am Abgrund steht. So viel ist sicher: In der neuen Ära der Disruptionen gibt die Geschichte der SPD keinen Halt mehr. Ganz im Gegenteil.

Mittlerweile ist die Krise so tief, dass die Führung der Partei zu etwas bereit ist, wovor sie seit zwei Jahrzehnten zurückschreckt – einer Bewegung nach links. Mit dem Mut der Verzweiflung trauen sich Andrea Nahles und Olaf Scholz nun, etwas Kontroverses zu fordern. Die Partei will nach 15 Jahren die Politik neutralisieren, für die sie von ihren politischen Gegnern heimlich bewundert, von der Wirtschaft offen bejubelt und von ihren Anhängern verlassen wurde.

Will die SPD noch eine Chance haben, wird sie an der Revision der Agenda 2010 ansetzen müssen. Was aber ist es, das die SPD in der Stunde ihrer Not lediglich zur Verdopplung von Forderungen verleitet, die sie immer schon hatte, was hemmt ihre Fantasie so komplett?

Es ist das unverarbeitete Trauma ihrer Anpassung.

Anpassung nicht als situative Verhaltensweise, sondern als Leitmotiv ihrer Entwicklung. Sie ist für die SPD nicht einfach ein Modus, schwierige Zeiten zu überstehen, sie ist vielmehr zu ihrem bestimmenden Verhaltensmuster geworden. Die Erfahrung, dass sie damit in ihrer 150-jährigen Geschichte so erfolgreich war, verstellt die Erkenntnis, dass Anpassung der Partei heute nicht mehr das Überleben sichert, sondern zu einer existenzgefährdenden Strategie geworden ist. Denn heute bedeutet sie Anpassung an ein politisches System, das selbst in die Krise geraten ist und in dem die SPD durch Leiden und Selbstverleugnen weder sich noch dem Land einen Dienst erweisen kann.