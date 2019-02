Angenommen, es ginge nicht um die Zukunft der SPD, sondern um die Zukunft des Sozialstaates. Was wäre dann das größte Problem? Bald wird das Geld fehlen, weil die Babyboomer nach und nach in den Ruhestand gehen. Dadurch steigen in der Rente, der Pflege und im Gesundheitswesen die Ausgaben. Zugleich fehlen Arbeitskräfte, die das alles finanzieren. Statt heute 46 Millionen potenzieller Arbeitnehmer dürften es in zehn Jahren noch 39 Millionen sein. Der Rückgang ist dramatisch.

Was wäre eine umsichtige Sozialpolitik? Sicher keine Politik, die Menschen dazu ermuntert, nichts zu tun. Genau so eine Idee verfolgt die SPD. Mit ihrem Konzept "Sozialstaat für eine neue Zeit" setzen die Sozialdemokraten dort an, wo sie mit der Rente ab 63 aufgehört haben: Sie versprechen neue, extrem teure Sozialleistungen – mehr Wohngeld, ein "Bürgergeld", eine Kindergrundsicherung. Wer das bezahlen soll, ist völlig unklar.

Dem SPD-Plan zufolge sollen ältere Menschen künftig bis zu drei Jahre lang Arbeitslosengeld erhalten (statt wie bisher zwei Jahre). Diese Maßnahme kann zu dem Irrtum beitragen, man müsse sich bei der Stellensuche nicht beeilen, man habe ja drei Jahre Zeit. Das aber sind falsche Anreize. Wer lange aus seinem Beruf raus ist, hat nur geringe Chancen, jemals wieder reinzukommen. Zudem sollen Arbeitslose nach diesen drei Jahren Stütze noch einmal zwei Jahre lang das neue Bürgergeld erhalten, ohne eigene Ersparnisse antasten zu müssen. Dies wäre eine staatlich finanzierte Brücke in die Rente. Wer seinen 58. Geburtstag feiert, der könnte darauf anstoßen, dass er schon bald in den Ruhestand geht.

Dieses Szenario sei unrealistisch, ließe sich einwenden, weil die Firmen ja Mitarbeiter brauchen. Doch auch heute müssen manche Firmen Stellen abbauen, im nächsten Abschwung sowieso. Und auch heute gibt es Arbeitnehmer, die mit Ende 50 vom Ruhestand träumen. Soll der Staat dafür zahlen?

Ideen, wie man Geld verteilen kann, hat die SPD reichlich. Doch zur Sozialpolitik gehört die Finanzierung. Dazu findet sich im SPD-Plan nur ein einziger Satz. Irgendwie werde es gelingen, "alle angemessen an einer Finanzierung zu beteiligen". Das ist naiv.