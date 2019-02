In Deutschland hat wohl kaum jemand so viel Zeit mit Mördern verbracht wie Hans-Ludwig Kröber. In den vergangenen 30 Jahren hat er mehr als 1000 Straftäter begutachtet. Der Professor für forensische Psychiatrie, 68 Jahre alt, ist seit 2016 emeritiert, in dieser Woche erscheint sein neues Buch "Mord im Rückfall". Er hat darin 45 Fälle von Männern versammelt, die er zum Großteil selbst untersucht hat. Es sind Männer, die nach einem Tötungsdelikt und verbüßter Strafe erneut töteten oder es zumindest versuchten. Kröber empfängt in seinem Büro in Berlin-Steglitz.

