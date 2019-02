Viel ist ja gerade vom Staub die Rede, von diesen unfassbar winzigen Körnchen, die mit jedem Atemzug tief in unseren Körper gelangen, bis hinein ins Lungengewebe, ja ins Blut, ohne dass wir es recht mitbekämen oder wüssten, was sie dort treiben. Ähnlich ist es mit dem Kunststoff, der, in mikrofeine Partikel zerrieben, bis in die tiefsten Tiefen vordringt, in die des Meeres und die der Menschen. Und weiß man nicht lange schon, dass unzählige Chemikalien, ob Weichmacher, Duftstoffe oder Flammschutzmittel, in unseren Leibern ihr Eigenleben führen? Wir sind Sondermüll auf zwei Beinen. Toxisch, was sonst.

Dieses Gefühl der Selbstgiftigkeit sollte niemand unterschätzen. Auf prägende Weise bestimmt es unsere Epoche, in der sich viele nach neuer Reinheit sehnen, nach Kontrolle und klarer Identität – und das umso mehr, als ihr eigener Körper zum Objekt der Einwanderung zu werden droht. Überfremdung im Fettgewebe! Reizstoffe ohne Aufenthaltserlaubnis! Schützt uns denn keiner vor dem Kontrollverlust?

Längst haben die Grenzzaun- und die Grenzwertdebatte mehr miteinander zu tun, als man gemeinhin annimmt. Es mag ungewohnt sein, die somatischen und die sozialen, die gesundheitlichen und gesellschaftlichen Vergiftungsängste zusammenzudenken – doch genau das geschieht. Wer heute toxisch sagt, meint damit längst nicht mehr nur böse Substanzen. Er meint auch böse Subjekte. Er meint den Dreck der Schlote und ebenso der Seelen.

So ist es kein Zufall, dass ausgerechnet das kleine Adjektiv toxisch gerade eine erstaunliche Karriere hinlegt: Eben noch eine Fachvokabel aus den Laboren, ist es aufgestiegen zur Generalmetapher der Gegenwart. Überall ist es zu hören und zu lesen, es durchsetzt das öffentliche Reden und Denken, und das übrigens auch in der englischsprachigen Welt. Kürzlich erst wurde toxic von den Oxford Dictionaries zum Wort des Jahres 2018 gewählt.

Offenbar will und soll man sich nun alles und jedes als infiziert und infektiös vorstellen. Manche sprechen von toxischen Familien, andere von toxischer Partnerschaft, auch Kollegen können toxisch sein, Lehrer erst recht, und ohne die toxische Männlichkeit ist der Diskurs über Genderfragen kaum mehr zu denken.

Dann natürlich: toxische Politik. Das toxische Twitter-Instagram-Snapchat-Gebrabbel. Und manchmal scheinen auch Ideen, die nicht die eigenen sind, eine derart toxische Wirkung zu entwickeln, dass man lieber in der eigenen Blase verbleibt, als sich im Austausch mit Andersdenkenden zu kontaminieren.

Welches Spektrum an Giftigkeiten von der Metapher genau abgedeckt wird, ist nicht immer leicht zu bestimmen. Manchmal sind es der hysterisch lachende Nachbar oder die übellaunige Schaffnerin, die schon deshalb als toxisch gelten, weil sie nicht jene mittelnette Unverbindlichkeit an den Tag legen, die allgemein erwartet wird. Früher hätte man sich über Pampigkeit, Frivolität, schlechte Erziehung einfach nur geärgert, hätte vielleicht gesagt, das sei ja wohl nicht ganz normal. Weil es aber mit der Normalität so eine Sache ist, seitdem abweichendes Verhalten als Inbegriff einer gelungenen Individualisierung gilt, spricht man lieber im Jargon der Strahlungs- und Schadstoffbeauftragten. Hört sich viel neutraler an, irgendwie auch toleranter. Ganz so, als habe man nichts gegen eigenwillige Typen. Nur etwas gegen ihre kontaminierende Wirkung.

Dabei ist kaum ein anderes Wort bösartiger als dieses. Wer als Schuft beschimpft wird, als Egomane oder Widerling, der hat immerhin die Chance, sich charakterlich zu bessern. Doch was soll jemand machen, dem man ein Giftwarnzeichen aufklebt? Er kann sich nur in der nächsten Deponie abliefern: unregenerierbar wie verseuchter Klärschlamm oder ewig strahlende Atomrückstände.