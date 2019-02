© Eva Revolver/Sepia für DIE ZEIT

Wir rumänischen Lkw-Fahrer nennen uns Kettenhunde, weil wir uns fühlen, als seien wir an den Truck angekettet. Wir fahren unter anderem für deutsche Firmen in Deutschland, die uns über Subunternehmer in Osteuropa anstellen. Sie sparen so Lohnkosten. Und Spesen, weil sie uns zwingen, im Truck zu schlafen. Ich habe Kollegen, die verbringen ein halbes Jahr im Truck in Deutschland. Meine längste Tour dauerte vier Monate.

Octavian Tetileanu 45, fährt seit sechs Jahren Lkw. Zuvor arbeitete er viele Jahre als Lehrer in Rumänien.

Meine Onkel fuhren früher auch Lkw. Sie schliefen im Hotel. Doch die Zeiten sind vorbei. Die Logistik ist ein umkämpftes Geschäft, und die Truck-Hersteller bauen die Lkw so, dass die Fahrer darin übernachten können. Im Notfallbett.

Im Truck zu leben ist hart, besonders im Sommer. Weil ich oft nachts fahre, schlafe ich tagsüber. Ich kann aber die Klimaanlage nicht die ganze Zeit laufen lassen, weil sonst die Batterie kaputtgeht. Manchmal wird es so heiß, dass ich nicht schlafen kann. Ich lese dann Bücher, die meisten Fahrer haben einen Fernseher, was man an den Antennen auf den Trucks erkennt.

Ein anderes Problem sind die Toiletten: Ich muss vier-, fünfmal am Tag auf die Toilette, jeder Toilettenbesuch auf deutschen Raststätten kostet Geld. Ich will doch für die Familie sparen. Fahren Sie mal auf einen Truckparkplatz – da können Sie die Toilettenproblematik förmlich einatmen.

Zwölf Stunden Arbeit sind mittlerweile üblich. Manchmal arbeite ich bis zu 15 Stunden am Stück. Ich fahre lange und mache nur beim Entladen Pause. Wer den Motor zwischendurch abstellt und zu viel Pause macht, verliert seinen Vertrag. Die Trucks haben heute alle GPS und sind vollständig überwacht. Ich muss einen Knopf drücken, wenn ich Pause machen will, und einen Knopf, wenn ich auf die Ladung warte. Und dauert irgendetwas zu lange, ruft der Disponent an.

Als ich einmal den Motor abstellte, weil ich übermüdet war, rief er sofort an und sagte: "Du bist über zehn Minuten aus, ich sehe dich nicht fahren." Da habe ich nur gesagt: "Ich kann so nicht arbeiten. Ich will niemanden totfahren." Aber die interessiert nicht, ob ich eine Grippe oder Fieber habe. Für die bin ich nur eine Maschine.

Ich weiß, dass osteuropäische Fahrer in Deutschland schon tödliche Unfälle verursacht haben. Mich wundert es nicht, denn viele Fahrer fühlen sich von den Auftraggebern an ihre Grenzen gedrängt. Aber fast alle Fahrer wollen jeden Monate tausend Euro nach Hause schicken. Dafür riskieren sie viel.

Wenn Sie in unserer Rubrik berichten möchten, "Wie es wirklich ist", melden Sie sich bei uns: wirklich@zeit.de