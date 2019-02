Es ist der 29. Juni 1958, kurz nach 15 Uhr. Ich bin acht Jahre alt und aufgeregt wie wohl noch nie zuvor in meinem Leben. Die schwedische Fußballnationalmannschaft spielt im Råsundastadion in der Nähe von Stockholm gegen Brasilien, es ist das Finale der Weltmeisterschaft. Das Radio läuft, einen Fernseher haben wir nicht. Als der schwedische Kapitän Nils Liedholm nach wenigen Minuten das Führungstor schießt, hält mich nichts mehr auf dem Sofa. Für einen kurzen Moment keimt die völlig irrationale Hoffnung in mir auf, dass an diesem Tag das Wunder möglich ist, dass wir diese brasilianische Übermannschaft schlagen und Weltmeister im eigenen Land werden. Eine Hoffnung, die spätestens mit dem 1:3, einem Traumtor des damals 17-jährigen Pelé, stirbt.

