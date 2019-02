Es ist ein kleiner Satz, der große Wirkung entfaltet. Der Satz lautet: "Ja, ich glaube Ihnen!" Kardinal Christoph Schönborn sagt ihn Anfang Februar zu einem Missbrauchsopfer seiner Kirche, und niemand hat ihn gezwungen, dies zu tun. Kein Staatsanwalt hat ihn bekniet, kein Papst hat es ihm befohlen. Der Kardinal, mächtiger Vorsitzender der Österreichischen Bischofskonferenz, hat sich für sein Bekenntnis an einen besonderen Ort begeben, in ein Studio des Bayerischen Rundfunks in München, ihm gegenüber sitzt eine junge Frau, die Kameras laufen. Auf dem Fernsehschirm wird man später einen alten Mann sehen, der leise und stockend spricht, mit hängenden Schultern. Seine ganze Haltung zeigt, wie die Lügen und die Schuld der Kirche auch die Gutwilligen niederdrücken. Sein Satz aber wird ein Symbol werden: dafür, dass man sich gerade machen und vor die Opfer stellen kann.

