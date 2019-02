Sie hat ihr Ziel erreicht, aber angekommen ist sie nicht. Ana Gonzales* brachte zehntausend Kilometer auf dem Landweg hinter sich. Es ist nicht lange her, da schlief sie in Mexiko auf einer Plastikplane am Straßenrand. Nun sitzt sie in Newburgh, einem kleinen Ort am Hudson River nördlich von New York City, auf einem Ledersofa. Draußen klirrt die Kälte, drinnen riecht es nach Heizöl und überreifen Mangos. So friedlich ihr Leben scheint, Gonzales muss weiter um ihre Zukunft bangen. Eine elektronische Fußfessel erinnert sie daran. Ein GPS-Sender verfolgt ihre Schritte.

Vor vier Monaten schien es kaum denkbar, dass Gonzales es bis in die USA schaffen würde. Damals war die 34-Jährige zu Fuß in ihrer Heimat Honduras aufgebrochen, zusammen mit ihrem 15-jährigen Sohn David und Tausenden anderen Migranten. Im Rest der Welt wurden sie als "die Karawane" bekannt. Wie viele seitdem die USA erreichten, weiß niemand. Manche kehrten vor Erschöpfung um, andere wurden von Lastwagen überrollt. Knapp hundert sollen von einem Drogenkartell entführt worden sein, Tausende harren bis heute in Lagern an der US-Grenze aus. Um Migranten wie sie fernzuhalten, will US-Präsident Trump eine Mauer bauen. Gerade legte er dafür das Land mit einem Shutdown lahm, vergangene Woche rief er den Notstand aus.

Ende Oktober schilderte die ZEIT Gonzales’ Reise mit der Karawane. Im November berichteten wir, als sie in der Grenzstadt Tijuana strandete. Am zweiten Weihnachtstag dann die Facebook-Nachricht: "Ich bin in den Vereinigten Staaten." Gonzales ist gelungen, wovon unzählige Zentralamerikaner träumen.

Auf der Flucht war ihre Haarfarbe verblasst, nun glänzt sie wieder bordeauxrot. David, den seine Mutter jetzt manchmal in holprigem Englisch "Deyvid" nennt, hat seine blond gefärbt. Die Strapazen der vergangenen Monate sieht man ihnen kaum noch an. Die Erinnerung daran holt sie aber auf dem Ledersofa ein. Im TV laufen die Nachrichten. Ein Zaun ist zu sehen, Menschen, die emporklettern. "Guck mal, wie wir." Gonzales tippt ihren Sohn an. Dreimal stoppte sie die mexikanische Polizei. Doch selbst die sicherste Grenze hat Schlupflöcher. Die beiden zwängten sich durch einen Spalt im Zaun. Ein Schmuggler habe ihnen den gezeigt, für 2000 Pesos, umgerechnet etwa 90 Euro. Kurz nachdem sie US-Boden betreten hatten, wurden sie von Grenzbeamten verhaftet.

Auf dem Bildschirm warnt Trump vor illegalen Einwanderern, spricht von einer "Krise". Dabei ist die Zahl derer, die in die USA gelangen, seit Jahren kaum gestiegen. 2017, nach seiner Amtseinführung, war sie so niedrig wie seit 1971 nicht mehr. An Ana Gonzales gehen die Worte des Präsidenten vorbei. Teilnahmslos blickt sie zum Fernseher, wenig später schaltet sie auf eine Telenovela um.

Auch Gonzales’ Erlebnisse der vergangenen Wochen erinnern an ein TV-Drama. Wie die meisten Migranten beantragte sie Asyl in den USA – und kam zunächst in Haft. "Das Schlimmste war, dass sie mich von meinem Sohn getrennt haben." Sie habe dabei noch Glück gehabt. "Wir konnten uns durch eine Glasscheibe sehen." Sie habe nicht duschen dürfen. Zu essen gab es kalte Burritos: morgens, mittags, abends. Was Gonzales schildert, kann sie nicht nachweisen. Aber ihr Bericht ähnelt denen von NGOs, die seit Jahren die Haftbedingungen kritisieren.

Seit sie durch den Zaun in die USA kletterte, macht sie eine Erfahrung, die sie mit Flüchtlingen im Rest der Welt teilt: Ihre Sorgen endeten nicht hinter der Grenze. Während viele in den USA Monate in Haft verbringen, durfte sie mit ihrer Fußfessel nach vier Tagen raus. Wegen ihres Sohnes: Seit vor einem Jahr die Trennung von Eltern und Kindern für Schlagzeilen sorgte, kommen Familien schneller frei. Vom Staat bekommen sie aber kaum Unterstützung. Gonzales muss sehen, wie sie klarkommt.