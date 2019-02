Forschungshelfer

Fast 1,4 Millionen Mäuse wurden 2017 in Deutschland in Tierversuchen eingesetzt. Sie sind der Wissenschaft eine große Hilfe, sowohl in der Grundlagenforschung als auch in der Entwicklung neuer Heilverfahren und Medikamente. Tierschützer fordern den Einsatz von Alternativmethoden: Vermehrter Gebrauch von Zellkulturen und von computergestützten Verfahren könnte vielen Tieren Leid ersparen.