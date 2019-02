Matthias Krull ahnt nicht, dass er schon seit geraumer Zeit beschattet wird, als er am Flughafen von Miami in der Schlange zur Passkontrolle wartet. Er ahnt auch nicht, dass ein Geschäftspartner in Wahrheit ein V-Mann der US-Behörden ist. Es ist der 25. Juli 2018, Krull ist gerade mit seiner Frau und den Kindern gelandet. Die Familie lebt in Panama. Es ist das dritte Mal in fünf Wochen, dass sie in die USA reisen; sie haben eine Wochenendwohnung in Miami. Am Schalter schaut der Officer auf Krulls Pass. Er blickt auf den Bildschirm. Wieder auf den Pass. Noch ehe Krull versteht, was passiert, bittet der Officer ihn und die Familie mitzukommen. Kurz darauf wird Krull festgenommen.

