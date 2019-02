Sieht doch aus, wie eine Ostsee-Perle aussehen muss, oder? © Monja Gentschow für DIE ZEIT

Minus drei Grad. Der Himmel ist aschgrau, sieht nach Schnee aus. Willkommen in Warnemünde, dem Strandbad von Rostock, auch bekannt als die Perle des Ostens. Den Ehrentitel verdankt der Ort vor allem seinem Sandstrand. Mit 100 Metern ist er der breiteste an der deutschen Ostsee. Der ist auf jeden Fall schön leer heute.

Aber erst mal runter vom Bahnsteig und zwei Minuten geradeaus. Gehen Sie vorbei an den zugenagelten Holzbüdchen, dem Parkplatz, dem geschlossenen Eisladen. Blenden Sie diese winterliche Tristesse einen Moment aus. Die nächsten zwei Stunden werden super. Versprochen.

Sie stehen jetzt am Alten Strom, so heißt der Sport- und Fischereihafen von Warnemünde. Eigentlich ist dieser Strom nicht mehr als ein Kanal. Falls Sie scharf sind aufs Bootfahren: über die Brücke und dann rechts halten. Die Min Herzing nimmt Sie für zehn Euro mit nach Rostock. War schön mit Ihnen.

Für alle anderen: Sie bleiben auf dieser Seite, laufen aber ebenfalls nach rechts. Diese Schnur von blauen Büdchen ist der hiesige Fischmarkt. Riecht man schon, oder? Die Ostsee auch. Dieses salzige Gemisch aus Tang und Muscheln, die seit Tagen am Strand verrotten. Ganz rechts, hinter den Fischkuttern, liegt sie. Heute in graugrün.

Sie haben Hunger? Gehen Sie nach hinten durch, zum Fischhändler Pinnow. Hering gibt es vielleicht keinen, der ist öfter mal aus, dafür Fischfrikadellen. Die sind saftig und warm. Zum Brötchen nehmen Sie die Kräutersoße, die ist selbst gemacht. Und bestellen Sie einen Glühwein mit Rum. Der wärmt Finger und Gemüt. Vorsicht: Die Möwen von Warnemünde sind fett und angriffslustig. Also, schön die Hand übers Brötchen halten.

Jetzt zum Strand, über die Holzbrücke. Rechts halten und immer weiter laufen, bis es nicht mehr geht. Nehmen Sie sich einen Moment für den Ausblick: Hier die weite Ostsee. Dort der Leuchtturm von Warnemünde. Wer hoch will, muss zwei Euro zahlen. Offen ist aber nur in der Saison. Um diese Jahreszeit würde es einen runterblasen.

Der weiße Klotz daneben ist das Hotel Neptun, erbaut Anfang der Siebzigerjahre. Hier wollte die Staatsführung zeigen, dass sie auch was von Glamour verstand. Fidel Castro stieg im Neptun ab, wie Willy Brandt und Helmut Schmidt. Im Keller eröffnete die erste Disco der DDR, das Daddeldu. Alexander Schalck-Golodkowski machte in einer Suite undurchsichtige Geschäfte, und die Stasi bespitzelte Gäste aus dem Westen. Heute sind hier vor allem die Getränkepreise aufregend: Eine Flasche Wodka kostet bis zu 350 Euro.

Für den obligaten Strandspaziergang bitte die Schuhe ausziehen. Ja, auch bei diesem Wetter! Ein bisschen Sand zwischen den Zehen gehört zur Ostsee dazu. Damit Ihnen wieder warm wird, laufen Sie die nächsten 500 Meter im Stechschritt. Das ist ein Rezept meiner Oma, die hat hier früher gewohnt. Einmal bis zur Steilküste und zurück. Gut durchblutet biegen Sie dann links ab, zurück in den Ort.

Information 2 STUNDEN IN WARNEMÜNDE Softeis Das beste Softeis der Stadt finden Sie in der Kirchenstraße, rechts hinter dem ehemaligen Pfarrhaus. Da steht ein Büdchen. Im Winter können Sie Würstchen kaufen Heimatmuseum Hier findet man auch Kurioses: die Warnemünder Braut-Krone, einen Zwiebelturm aus Perlen und Draht, den sich die zukünftigen Ehefrauen auf den Kopf schnallten. Oder die Geschichte des ersten modernen Strandkorbs in Deutschland (Alexandrinenstraße 31)

Die Mühlenstraße ist Warnemündes Einkaufsmeile. Der Optiker, ein Bäcker, ein paar Cafés. Allesamt winterleer. Verzagen Sie nicht. Gleich wird es noch mal spektakulär. Gehen Sie ein paar Schritte in Richtung Kirche, und schauen Sie nach rechts. Sehen Sie den Teddybär, der an einer fahrenden Seilbahn hängt? Das ist die Auslage von Kinderland Hoffmann. Wenn Sie Kinder dabeihaben oder daheim nette Kinder kennen, gehen Sie in dieses Geschäft. Hier liegen 28 Jahre Spielzeug-Geschichte in endlosen Regalreihen. Vorn rechts die Kniffelblöcke. Mittig mannshohe Puppenstuben und ganz hinten die Märklin-Bahnen.

Raus aus der Wärme und rechts Richtung Bahnhof. Auf der Brücke bleiben Sie noch mal kurz stehen. Schauen Sie auf die Szenerie: Kutter, Himmel, hinten die Ostsee, die langsam im Abenddunkel versinkt. Von irgendwoher tönt tatsächlich ein Akkordeon. Warnemünde im Winter. Ist doch toll, oder?