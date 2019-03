Wenn eines Tages die Geschichte der AfD geschrieben wird, wird der vergangene Samstag nicht fehlen dürfen. Denn auf dem Parteitag des baden-württembergischen Landesverbandes geschah das, worauf manche seit der Parteigründung vor sechs Jahren warten: eine eindeutige, wütende und scharfe Abgrenzung nach rechts, die nicht ohne Folgen bleiben kann – egal was noch passiert. Ausgerechnet der bislang nicht gerade für seine Berührungsängste mit Rechtsaußen bekannte Parteichef Jörg Meuthen trat in Heidenheim ans Rednerpult und rief, den Finger auf die Reihen vor ihm gerichtet: "Diese Mitglieder scheuen auch vor antisemitischen wie rassistischen Positionen nicht zurück, bis hin zur Infragestellung des Holocaust!" Die Parteispitze pflegt gemeinhin zu bestreiten, dass es solche Leute in den Reihen der AfD überhaupt gibt. Meuthen scheute sich nicht einmal, für seinen Frontalangriff die Sprache des politischen Gegners zu benutzen: "Wer hier seine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ausleben möchte, dem sagen wir klipp und klar: Sucht euch ein anderes Spielfeld für eure Neurosen! Ihr werdet diese Partei niemals kapern!"

Der Saal tobte – ein Teil vor rasender Wut, der andere applaudierte lange stehend und fast erlöst, das Ganze im Verhältnis von gefühlten 60 : 40 Prozent. Bei den anschließenden Vorstandswahlen gelang es, wenn auch knapp, keinem Einzigen von rechts außen, vom sogenannten Flügel, einen Posten zu kapern. Es war eine Kampfansage, die in diesen Tagen durch die ganze Partei hallt. "Jetzt bellen die richtigen Hunde", sagt ein Meuthen-Unterstützer aus dem Bundesvorstand. "Die Partei ist in Aufruhr, die Stimmung ist miserabel, aber da müssen wir jetzt durch, sonst sind wir bald eine 7-Prozent-Partei."

Sicher, auch Bernd Lucke und Frauke Petry hatten versucht, die Partei gegen rechts außen abzugrenzen. Der Versuch gipfelte in Petrys "Zukunftsantrag" auf dem Kölner Parteitag von 2017. Aber darin war von "fundamental-oppositionell" die Rede gewesen, Worte wie "Rassismus", "Antisemitismus" oder gar "gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit" wurden peinlich vermieden wie obszöne Ausdrücke. Niemals wäre Petry ein solches Risiko eingegangen.

Für die AfD gibt es ein Vor und ein Nach Chemnitz

Dass Meuthen jetzt ein solches Risiko eingeht, mag mehrere Gründe haben. Zum einen schwebt über der Partei das Damoklesschwert der Spendenaffäre um die Fraktionschefin Alice Weidel, die inzwischen auch Jörg Meuthen selbst kontaminiert hat. Denn von den 14 angeblichen Spendern, von denen Weidels Kreisverband am Bodensee im Wahlkampf 130.000 Euro über eine Schweizer Pharmafirma erhalten hatte, sollen einige nach Berichten des Spiegels auch Meuthen unterstützt haben. Die Staatsanwaltschaft hat öffentlich Zweifel an der Liste geäußert, die die AfD eingereicht hatte. Einige der Aufgeführten waren offenbar bloß Strohleute, die für die Hergabe ihres Namens Geld erhalten haben sollen – von wem, ist unklar. Alice Weidel, die auf dem Parteitag erschöpft und angeschlagen wirkte, erklärte die Affäre für "reichlich lächerlich". Sie könnte die Partei aber mehrere Hunderttausend Euro Strafe kosten – und die Fraktionschefin ihr Amt, für das sie im Herbst an der Seite Alexander Gaulands erneut antreten will.