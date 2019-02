An einem Sonntagmorgen im Februar steht ein Mann an der Westmole des Hafens von Palma de Mallorca. Er ist hier, um ein Schiff zu taufen, auf den Namen seines verstorbenen Sohns. Tausende Kilometer ist er gereist, wochenlang hat er auf ein Visum gewartet, nur für diesen Tag. Er schleudert eine Flasche gegen den Bug. Scherben klirren, das Schiffshorn dröhnt. Ein paar Menschen applaudieren. Auf der anderen Seite der Bucht sieht man die Bettenburgen von Palma, die Bars und Badestrände. Der Mann wendet sich an die Crew des Schiffs: "Danke, dass Sie Leben retten", sagt er.

