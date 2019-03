Der Anteil am Bruttoinlandsprodukt, den amerikanische Arbeitnehmer in Form von Löhnen und Sozialleistungen erhalten, ist auf knapp 53 Prozent gefallen. In den 1970er-Jahren bekamen sie noch 59 Prozent. Der Anteil der Unternehmenseigentümer ist dagegen seit den 1980er-Jahren von zwölf auf 20 Prozent gestiegen.

