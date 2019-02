Eine der wenigen Gewissheiten in diesem Fall ist, dass Daniel H. tot ist. Der gelernte Tischler, geboren in Chemnitz, gestorben in Chemnitz, wurde nur 35 Jahre alt. In der Nacht zum 26. August 2018 trafen ihn vier Messerstiche in den Brustkorb und einer in den linken Oberarm, er verstarb infolge eines hämorrhagisch-traumatischen Schocks, rasch kam sein Herz-Kreislauf zum Stillstand.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden