Einen Tag vor der Weihnachtsfeier läuft Jerry Chen durch die Flure der Scholz Recycling GmbH in Essingen, auf der Schwäbischen Alb, da stoppt ihn ein Kollege. "Jerry, du bist doch dabei morgen, oder?", ruft er ihm auf Englisch zu. Chen nickt, zögert, dann sagt er: "Glu-wein", und meint Glühwein. Es klingt so verstolpert, dass beide lachen müssen. Für Chen geht es weiter nach draußen, kurze Zigarettenpause. Ein Baggerfahrer, der vorbeifährt, winkt ihm zu, Chen nickt zurück. Der danebenstehende Kollege wird später erzählen, wie er Chen beim Aufbau der Schränke in dessen neuer Wohnung geholfen hat. Es gibt, das kann man so sagen, unbeliebtere Vorgesetzte als den Chinesen Jerry Chen.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden