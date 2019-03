Hotel Bayerischer Hof in München, früher Nachmittag. Seit den Mittagsstunden gibt Karoline Herfurth Interviews. Sie musste früh aufstehen, ist mit dem Zug aus Berlin angereist – wie fast immer in den vergangenen Jahren. Denn die Schauspielerin und Filmemacherin leidet unter Flugangst. In ihrem aktuellen Kinofilm Sweethearts spielt sie eine Frau, die unter Panikattacken leidet. Eine passende Gelegenheit also für ein Gespräch über Ängste.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden