"Meine geehrten Herren", beginnt der Abgeordnete Johann Friedrich Eddelbüttel seine Rede am 24. März 1919, um sich gleich zu korrigieren: "Damen und Herren!" Einige im Saal lachen, im Protokoll ist "Heiterkeit" vermerkt. Denn neben 168 Männern sitzen zum ersten Mal auch 17 Frauen in der Hamburgischen Bürgerschaft. Eddelbüttel entschuldigt sich, dass er sich "in die äußeren, neuen Formen, nicht sofort beim ersten Wort hineingefunden" habe.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden