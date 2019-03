Der höchste Berg, mit dem ich aufwuchs, war der Bungsberg in meiner Heimat Schleswig-Holstein, gut 160 Meter hoch. Im Urlaub schleppten mich meine Eltern immer an die Ostsee, die nah war, oder in den Süden, der warm war. Alles super – aber ich war trotzdem irre neidisch auf die Nachbarskinder, die im Winterurlaub zum Skifahren in die Alpen reisen konnten. Wintersport, Berge und Luxuswelt, das klang für mich dreifach exotisch.

