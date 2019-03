"Stell dir vor, es gibt eine Impfung gegen Krebs, aber keiner geht hin" – ganz so drastisch ist es zwar nicht, aber verwundert kann man schon sein. Die Rede ist von der Impfung gegen Humane Papillomaviren (HPV), die zum Beispiel Gebärmutterhalskrebs auslösen. Für die Entdeckung dieses Zusammenhangs erhielt der Heidelberger Krebsforscher Harald zur Hausen vor elf Jahren den Medizinnobelpreis. Die Ständige Impfkommission empfiehlt die HPV-Impfung für 9- bis 14-jährige Mädchen und seit Kurzem auch für Jungen, für die sie ebenfalls wichtig ist. Aber in Deutschland liegt die Zahl der geimpften Mädchen nur bei 40 Prozent. Woher rührt die Zurückhaltung? Eine Kinderärztin, ein Frauenarzt und ein Psychologe diskutieren in einem Konferenzraum der ZEIT – sie kennen sich nicht und sind zum Teil von weit her angereist.

ZEIT Doctor: Die Weltgesundheitsorganisation WHO wirbt für die HPV-Impfung, mit dem Ziel, den Gebärmutterhalskrebs auszurotten. Warum schreibt die Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte in Deutschland: "Es ist möglich, auf die Impfung zu verzichten, ohne ein Risiko einzugehen"?

Frauenarzt: Das ist eine empörende Falschinformation, fast schon kriminell.

Psychologe: Die Impfung bietet natürlich keinen hundertprozentigen Schutz. Fast nichts in der Medizin wirkt zu hundert Prozent. Aber daraus abzuleiten, man könne genauso darauf verzichten, wäre Wahnsinn.

Frauenarzt: Es ist extrem gut belegt, dass die Impfung die Vorstufen von Gebärmutterhalskrebs verhindert und auch Genitalwarzen. In Australien werden Kinder konsequent gegen HPV geimpft, da sind Genitalwarzen fast komplett verschwunden, und die Krebsvorstufen gehen drastisch zurück.

ZEIT Doctor: Weniger Krebsvorstufen – was bedeutet das?

Kinderärztin: Krebsvorstufen sind Gewebeveränderungen, aus denen im Laufe der Jahre Gebärmutterhalskrebs entstehen kann. Um abzuklären, ob so eine Gewebeveränderung problematisch ist, wird den Frauen mitunter ein kegelförmiges Stück am Muttermund entfernt. Konisation heißt das Verfahren, angeblich "ein kleiner Eingriff". Entschuldigung, aber das ist kein kleiner Eingriff. Das ist zwar für die Frau in dem Moment nicht riskant, aber es steigt das Risiko, dass sie später einmal eine Frühgeburt hat, und davon sind Kind und Familie hinterher massiv betroffen.

Frauenarzt: Deshalb ist die Impfung übrigens auch ökonomisch sinnvoll. Kollegen von mir haben ausgerechnet, dass schon der Rückgang an Frühgeburten die Kosten für die Impfung wieder einspielt.

Kinderärztin: Es geht nicht nur darum, mit der HPV-Impfung Krebs zu verhindern, es geht auch um die Lebensqualität der Betroffenen. Eine Frau geht einmal im Jahr zur Krebsfrüherkennung. Da wird ein Abstrich vom Muttermund gemacht, und wenn der auffällig ist, ruft jemand aus der Arztpraxis an und sagt: Wir müssen das mehrmals im Abstand von drei Monaten wiederholen, Sie haben vielleicht Krebs oder auch nicht, man weiß es nicht genau. Das ist oft die Arzthelferin, die vielleicht ihre Worte nicht so gut abwägt. Die Frau lebt dann neun bis zwölf Monate mit der Angst, vielleicht Krebs zu haben. Diese seelische Belastung ersparen Sie den Frauen durch die Impfung, das taucht aber in den Studien nirgendwo auf.

Frauenarzt: Auch Männer profitieren von der HPV-Impfung, weil sie auch Genitalwarzen verhindert. Solche Warzen an Penis, After und Vagina können sehr entstellend sein. Ich habe Bilder, da denken Sie, die Person hat einen Blumenkohl zwischen den Beinen, und die Behandlung zieht sich über Jahre.

Kinderärztin: Das Sexualleben ist massiv eingeschränkt, wie man sich vorstellen kann.

Gebärmutterhalskrebs Zellen, die keiner will Im ungünstigen Fall kann Krebs entstehen Humane Papillomaviren tragen zur Entstehung verschiedener Tumoren bei: etwa Gebärmutterhalskrebs, aber auch Mund-Rachen-Krebs sowie Analkrebs. Viel häufiger allerdings lösen bestimmte Typen dieser Viren unangenehme und hinderliche Genitalwarzen aus. Die Impfung gegen die Viren wird nun auch für Jungs empfohlen und daher demnächst von den Krankenkassen bezahlt. Vorsorge bei Frauen Ein einfacher Test nimmt Zellen ins Visier Frauenärzte können jährlich mit einem Pap-Abstrich überprüfen, ob die Zellen am Muttermund ihrer Patientinnen gesund sind oder aber auf Vorstufen von Gebärmutterhalskrebs schließen lassen, was dann mit einer Gewebeentnahme gesichert werden muss. Ab 2020 wird es im Verdachtsfall zusätzlich einen expliziten Test auf HPV geben, der das Krebsrisiko noch genauer bemessen kann.

ZEIT Doctor: Die Viren werden oft beim Sex übertragen. Geht mit der Infektion eine Stigmatisierung einher?

Kinderärztin: Auf jeden Fall.

Frauenarzt: Das liegt leider auch an diesen Kürzeln der Virologen: HIV, HPV, HSV für Herpes simplex, für den Laien klingt das alles gleich. Wir hatten ein Kleinkind mit Feigwarzen im Genitalbereich. Der Vater war Polizeibeamter und ist fast aus dem Job geflogen, weil der Verdacht auf Missbrauch im Raum stand. Es stellte sich raus, dass die Großmutter eine kleine Warze am Finger hatte, ausgelöst von HPV 6. Sie hat das Kind oft gewickelt und vermutlich das Virus übertragen. Es ist falsch, HPV das Label einer sexuell übertragbaren Krankheit zu geben. Leider haben viele Dermatologen und Sexualmediziner diese Denkweise befördert. Tatsache ist: Es gibt 222 Arten von HP-Viren. Einige davon schleppen wir auf unserer Haut herum. Die kriegen Sie auch im Bus am Haltegriff. Deshalb nutzen auch Kondome wenig. Die HPV-Varianten, die Gebärmutterhalskrebs auslösen, etwa HPV 16 und HPV 18, werden sexuell übertragen, das ist schon richtig. Das heißt aber auch: 70 bis 80 Prozent der sexuell Aktiven werden irgendwann einen HPV-Infekt haben. HPV-positiv zu sein ist also nichts Besonderes. Und wenn Sie im HPV-Roulette Pech haben, ist es eben HPV 16, das ist der übelste.

Psychologe: Selbst monogam lebende Frauen sind zu 30 Prozent irgendwann im Leben HPV-positiv. Ob man nun mit fünf oder mit 50 Partnern Sex hatte, spielt wirklich keine große Rolle.

Kinderärztin: Die Assoziation von HPV und Sex ist auch für die Kinderarztpraxen problematisch, wo ja die Impfung stattfindet. Die Mädchen in meiner Praxis wollen mit mir nicht über Sex reden und mit ihren Eltern auch nicht. Die werden mit 13 Jahren zum Arzt geschleift, sitzen nachmittags kerngesund bei Neonlicht in meiner Praxis, und dann kommt so eine Trulla im weißen Kittel und sagt: Jetzt wollen wir mal über Gebärmutterhalskrebs reden. Das ist ein Kommunikationsdesaster.